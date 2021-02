Komentar Mateja Lahovnika: Korone vseh dežel

Trenutno imamo najslabšo epidemiološko sliko na Obali, kjer so se ob protestih kršila pravila.

Zdravnik, ki je kljub opozorilom ministrstva za zunanje zadeve počitnikoval v Namibiji, prinesel domov afriško korono in kljub simptomom šel v službo, je naredil veliko neumnost. Podobno kot tisti smučarji, ki so k nam februarja lani prinesli korono iz Italije, pri čemer obstaja razlika. Direktorica NIJZ februarja lani ni predlagala karantene, prejšnji predsednik vlade pa se je iz zdravnikov celo norčeval, da se bojijo virusa, in dodal, da je to tako, kot bi se policaji bali krogle.Tokrat so bila opozorila vlade, da se izogibamo nepotrebnim potovanjem v tujino, jasna, ampak nekateri tja kljub temu potujejo. Vsakomur bi moralo biti jasno, da so hoteli na elitnih destinacijah v Afriki ali Južni Ameriki središča za srečevanje mutacij korone iz vseh dežel po svetu. Kljub temu smo lahko spremljali slovenske turiste, kako ob vseh opozorilih lahkomiselno odhajajo na turistične destinacije v tujino.Turistične agencije so tudi s pomočjo medijev nekritično promovirale destinacije, kot so Zanzibar, Kenija ali Tanzanija, kot varne. Zato je pri ogorčenju mnogih posameznikov, kako se je nevarna afriška korona znašla v Sloveniji, veliko sprenevedanja. Še posebno ko to ogorčenje prihaja od tistih, ki ne zamudijo nobene priložnosti, da ne bi vpili, kako so vladni omejitveni ukrepi prestrogi in diktatorski.Po drugi strani se jim ne zdi čudno, da je Češka kar prepovedala potovanja v Afriko in Južno Ameriko. Če bi naša vlada prepovedala potovanja v Zanzibar, Kenijo, Brazilijo in Tanzanijo, bi se najprej »utrgalo« dežurnim protivladnim protestnikom, nato razvajenim vplivnežem, nazadnje pa bi prepoved napadli še pravniki in razveljavilo ustavno sodišče.Trenutno imamo najslabšo epidemiološko sliko prav na Obali, kjer so se ob protestih množično kršila zdravstvena pravila. Na slovenskih trgih in cestah lahko dnevno spremljamo, kako so se mnogi pomladno sprostili in ne upoštevajo priporočil zdravstvene stroke. Nekateri nočejo razumeti, da se bo virus širil, dokler bo imel na voljo dovolj koronabedakov, ki ga nosijo okoli, in da večina ljudi prav zato trepeta pred tretjim valom.