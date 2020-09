Komentar Mateja Lahovnika: Koronazabave

Poleti smo se zgražali nad Hrvati, ko niso želeli zapreti nočnih klubov in diskotek, ki so postali žarišča širjenja korone. Ob koncu poletja pa lahko spremljamo, kako koronabedaki tudi pri nas ignorirajo priporočila NIJZ in organizirajo razna druženja. Takšne koronazabave predstavljajo veliko tveganje za javno zdravje. Maribor se je na primer maja pohvalil kot mesto brez koronavirusa in takšno dobro stanje vzdrževal več kot mesec dni. V zadnjih dneh pa se je zaradi hitre rasti števila okužb znašel na rdečem seznamu. S praznovanjem osemdesetletnice je povezanih kar 18 okužb v Mariboru.



Praznovanje obletnice v velikem krogu ljudi je v teh časih za javno zdravje podobno, kot bi šli plesat polko z granato v žepu. Lahko se konča srečno, lahko pa tudi zelo slabo. Kar osem primerov okužb pri nas so zabeležili z ene od fantovščin, še štiri pa z obiska enega izmed mestnih nočnih klubov. Neverjetno je tudi, kako je nekatere zmotil SMS-poziv NIJZ, naj si namestijo aplikacijo OstaniZdrav. Očitno neupoštevanje nasvetov zdravstvene stroke postaja nekakšen nov trend, ki bi nas lahko stal tako drago, kot je Hrvate.



Stanje je resno in zadnji čas je za poziv pamet v glavo, maske gor, korona dol. Slovenija ima v primerjavi z marcem, ko smo razglasili epidemijo, sicer dovolj zaščitne opreme in ventilatorjev, ampak slovenski zdravstveni sistem je že brez koronavirusa pokal po šivih. Zato bi pričakovali, da se obnašamo odgovorno. Mnogi pri nas imajo težave s solidarnim obnašanjem in še bolj s tem, da je včasih treba interes skupnosti postaviti pred svoj interes, pa četudi je ta samo zasebna zabava. V azijskih državah so prav z discipliniranim solidarnim obnašanjem uspešno omejili virus. Za azijsko kulturo je nepredstavljivo, da bi se posamezniki nonšalantno požvižgali na interes skupnosti in ignorirali priporočila nacionalnega inštituta za javno zdravje. V našem kulturnem okolju pa je kršenje pravil in usmeritev NIJZ prepogosto razumljeno kot modni protest proti oblasti. Naivno bi bilo pričakovati, da je lahko rezultat neodgovornega obnašanja kar koli drugega kot kaotično stanje.