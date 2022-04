Komentar Mateja Lahovnika: Izzivi za novo vlado

Volitve so mimo, ampak izzivi pred nami so enaki. Tisti, ki so obljubljali ali pričakovali, kako bo vse drugače, bodo ugotovili, da je Zemlja še vedno okrogla, da sonce še vedno vzhaja na vzhodu in zahaja na zahodu ter da smo še vedno sredi energetske, prehrambne in zdravstvene krize. Visoke cene energentov in hrane so velik izziv, tako kot tudi skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu.

V času predvolilne kampanje smo slišali zelo veliko obljub in zelo malo konkretnih predlogov ukrepov, s katerimi bomo reševali največje izzive. Namesto tekmovanja, kdo bo ponudil boljšo rešitev za problem, smo opazovali tekmovanje v tem, kdo bo čim več obljubil. Zagotovo je marsikdo nasedel, da imajo nekateri čarobno palčko za reševanje vseh naših težav. Slovenija ima kljub zgodovinsko najnižji brezposelnosti še vedno okrog 58.000 brezposelnih, čeprav podjetniki opozarjajo, da pri nas na zavodu za zaposlovanje ne dobijo dovolj dela željnih posameznikov in jih morajo iskati v tujini. Razlika med minimalno plačo in socialnimi pomočmi je očitno prenizka in marsikdo ugotavlja, da se mu ne splača delati. Zato bo morala nova vlada nadaljevati spodbude za delo in poskrbeti, da se delo splača. Če ne bo nadaljevala zniževanja davkov, ampak se bo celo odločila za uvajanje novih in dvig obstoječih, hkrati pa bo višala socialne pomoči, se lahko hitro znajdemo v velikih gospodarskih težavah. Največja nevarnost je, da bi hkrati prišlo do upada gospodarske aktivnosti in visoke rasti cen, čemur ekonomisti pravimo stagflacija. Inflacijski pritiski so vse večji, zato je eden večjih izzivov, kako obrzdati visoko inflacijo, ne da bi hkrati znižali gospodarsko rast.

Nihče si ne želi upada življenjskega standarda in dviga brezposelnosti, zato je treba nadaljevati strukturne reforme in spodbujanje gospodarstva. Dobra država je tista, v kateri pridni in pošteni dobro živijo od svojega dela, zato se nova vlada ne sme ujeti v past dvigovanja dajatev. Trenutna vlada zaradi koronakrize ni imela niti nekaj ur, kaj šele sto dni miru, in vse kaže, da tudi novi izzivov ne bo manjkalo.