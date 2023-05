Komentar Mateja Lahovnika: Igrača za politike

Male igrače so za male otroke, velike igrače pa očitno za velike, ko odrastejo v politike. Isti politiki, ki so zagovarjali in z veliko izgubo izpeljali prodajo stare Adrie, bi namreč zdaj ustanavljali novo, ampak ne s svojim denarjem, temveč z denarjem vseh davkoplačevalcev. Pametni se iz napak učijo, neumni pa jih ponavljajo. Državni denar ne raste v bankomatih, ampak ga je treba pobrati z davki in prispevki, zato vlaganje v državno letalsko družbo pomeni bodisi še višje dajatve ali pa manj denarja za druge namene.

Državni denar ne raste v bankomatih, ampak ga je treba pobrati z davki in prispevki.

Z naslednjim letom bodo spet veljala strožja evropska finančna pravila, tako da bo državna poraba precej bolj omejena kot v času krize in bo treba dobro premisliti, kaj je za ljudi koristno in kaj ne. Država bi morala prednostno vlagati v zdravstvo, šolstvo in socialo, ne pa se igrati podjetništvo z ustanavljanjem letalske družbe. Po eni strani imamo rekordne čakalne dobe v zdravstvu in ugotavljamo, kako zaradi staranja prebivalstva in s tem povezanih večjih izdatkov manjka denarja, po drugi strani pa bi vlagali v letala. Pokojnine in plače se usklajujejo za manj, kot znaša inflacija, hkrati pa naj bi se našlo 100 milijonov evrov za državno letalsko družbo. Stara Adria Airways ni znala samostojno preživeti na trgu in je bila odvisna od državnih pomoči. Zaradi dragih letalskih vozovnic Adrie, njenih nenehnih zamud in spreminjanja poletov so se mnogi raje odločali za druge letalske družbe in za sosednja letališča. Poleti iz Zagreba, Gradca, Trsta, Benetk ali z Dunaja so bili pogosto cenejši, tako da je marsikdo, ki je vozovnico plačal iz svojega žepa, raje uporabljal te možnosti. Nova Adria bo še manj konkurenčna, saj v nasprotju s staro ne bo članica Lufthansine mreže Star Alliance in tako ne bo imela dostopa do najugodnejših mest. Ni težko predvideti, da bo nasedla državna naložba.

FOTO: Leon Vidic/delo Vidic Leon

Politiki, ki podpirajo novo državno letalsko družbo, omenjajo širše koristi. Pri tem pa se precej sprenevedajo, saj ima večina ljudi korist od urejenega zdravstva, šolstva ali sociale, medtem ko bo državna letalska družba koristila zelo majhnemu številu ljudi, plačevali pa jo bomo vsi.