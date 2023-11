Komentar Mateja Lahovnika: Glasovalni cirkus

Za politiko od nekdaj velja, da je žena slabega slovesa, ampak zaplet pri glasovanju, ki so ga uprizorili poslanci Svobode z (ne)glasovanjem o usklajevanju socialnih pomoči, je kljub temu skrajno nespodoben. Poslanec lahko po ustavi glasuje po svoji vesti in ni vezan na navodila kogar koli. A ko so nekateri poslanci Svobode ugotovili, da rezultat ni skladen s predlogom vlade, so uporabili najbolj beden izgovor, češ da so glasovalne naprave odpovedale. V tem mandatu so poslanci glasovali vsaj tisočkrat in vse je delovalo, kot je treba. V zadnjih dvajsetih letih pri nobenem od več deset tisoč glasovanj tehnični sistem ni odpovedal. Tudi na testiranju naslednji dan po zapletu je sistem normalno deloval. Izgovor enega izmed poslancev, ki je za zaplet okrivil celo kozmični dež, pa kaže, kakšni bizarni liki sedijo v parlamentu. Najbolj bizarno pa je, da so tisti poslanci Svobode, ki so v sredo glasovali proti amandmaju opozicije in sploh niso trdili, da je bilo kar koli narobe, v petek ob istem amandmaju glasovali prav nasprotno kot dva dni pred tem. Opozicijski in koalicijski poslanci so se poenotili pri rušenju vladnega predloga o le delnem namesto popolnem usklajevanju socialnih pomoči. Tisti, ki nimajo slabega spomina, se bodo spomnili, da smo indeksacijo poznali in uporabljali že konec osemdesetih let v času Jugoslavije. Končalo se je z visoko inflacijo in bankrotom države. Indeksacija je še posebej napačen ukrep zato, ker je inflacija pri nas dvainpolkrat višja kot v primerljivih državah in bo visoko inflacijo še dodatno poganjala.

Uvajamo nekaj, kar smo se trudili odpraviti desetletje dolgo po propadu Jugoslavije. Po drugi strani pa je koalicija preprečila usklajevanje davčnih razredov z inflacijo, kar bi koristilo vsem, zato bodo delovni ljudje bolj obdavčeni. Tako se bodo tistim, ki ne delajo, pomoči usklajevale z inflacijo, plače pa ne, hkrati pa se zaradi neusklajevanja davčnih razredov z inflacijo še povečuje obdavčitev dela. Zato bo še več ljudi ugotovilo, da se ne splača delati, ampak da je bolje biti na zavodu za zaposlovanje ter zraven na črno »fušati«.