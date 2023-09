Komentar Mateja Lahovnika: Festival političnih cvetk

V minulem tednu so nam politiki postregli z vrsto neprecenljivih političnih cvetk. Sodijo v politične priročnike z navodili, kako se zameriti volivcem. Ministrica Alenka Bratušek je najprej za gnečo na cestah okrivila voznike osebnih vozil, ker se vozimo v službo v Ljubljano sami, namesto da bi uporabljali javni prevoz.

Ministrica za infrastrukturo nas torej usmerja na javni prevoz, ki sicer zelo pogosto krepko zamuja, minister za okolje pa upokojence usmerja stran od javnega prevoza. Na ministrstvu za okolje namreč napovedujejo, da bodo gneče na medkrajevnem javnem potniškem prometu skušali odpraviti z ukinitvijo zastonj vozovnic za upokojence. Ministra v vladi torej sporočata, da smo vozniki s službo v Ljubljani krivi za cestne zastoje, upokojenci z zastonj vozovnicami pa za gnečo na vlakih in avtobusih. To pa še ni vse. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je po razkritju, da so češplje in breskve iz Srbije v slovenskih trgovinah polne pesticidov, pojasnila, da o tem niso posebej obveščali, ker jih je medtem na policah zmanjkalo. Ministrica bodisi ne ve, da se iz češpelj dela marmelada in šnops, iz breskev pa sok, bodisi misli, da možni pesticidi v marmeladi, šnopsu ali soku niso problem.

Politična zmagovalka tedna v cvetkah pa je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki si je julija skupaj s kolegicami na ministrstvu privoščila kar petnajstdnevni izlet v New York na račun davkoplačevalcev. Zraven ni pozabila vzeti niti moža. Formalno so se udeležile konference, ki je sicer potekala tudi prek spleta. Nobene potrebe ni bilo, da je zraven vzela kar štiri sodelavke, od katerih tri na konferenci sploh niso imele prispevka. Kaj je zraven počel mož ministrice, je seveda posebno vprašanje. Najbolj bizarna in za zdravo pamet državljanov žaljiva pa je utemeljitev ministrstva, da so ob tem ravnali varčno.

Zanimivo bo videti, kako se bo o varčevanju pri plačah s sindikati sedaj pogajala taista ministrica, ki je za politični obisk New Yorka porabila 33.000 evrov javnega denarja.