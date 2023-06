Komentar Mateja Lahovnika: Električni avti za bogate

Evropski parlament je z letom 2035 prepovedal proizvodnjo in prodajo bencinskih in dizelskih avtov. Tako bo že čez dvanajst let dovoljena le še prodaja novih električnih avtov. Računsko sodišče Evropske unije pa je pred dnevi opozorilo, da si večina ljudi sploh ne bo mogla privoščiti nakupa teh avtov. Električna vozila so namreč zelo draga, največja težava so baterije.

Evropska unija nima nadzora nad surovinami, iz katerih se proizvajajo, kar pomeni, da se bodo težko pocenila. To pa seveda pomeni, da bo nakup avtomobilov dostopen le najpremožnejšim. Električna vozila so že zdaj dostopna le tistim z debelejšimi denarnicami, ker so bistveno dražja od bencinskih in dizelskih vozil. Vsi davkoplačevalci sicer precej izdatno sofinanciramo nakupe teh vozil. Subvencija za nakup na primer 60.000 evrov dragega vozila je 4500 evrov, za nakup električnega avtomobila, ki stane 33.000 evrov, pa kupec dobi 6500 evrov državne subvencije. Na prvi pogled je lahko, ob visokih cenah teh vozil, to smiselno, ampak gre za javna sredstva.

Visoke subvencije so sporne vsaj s treh vidikov. Prvič zato, ker dosedanje izkušnje kažejo, da se takšne državne subvencije prelivajo v višje cene električnih vozil in imajo od tega koristi predvsem tuji proizvajalci teh vozil. Drugič zato, ker bi lahko denar vseh davkoplačevalcev namenili tudi za kaj bolj nujnega in koristnega kot za subvencioniranje nakupov dragih električnih avtov. Vprašanje pa je tudi, zakaj namenjamo omejene javno-finančne vire za subvencije dragih električnih vozil kupcem, ki spadajo med premožnejše v slovenski družbi.

Popolna elektrifikacija avtomobilskega parka bo zahtevala tudi velika vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje, kar bomo na različne načine plačali vsi z višjimi položnicami. Na koncu tako ali drugače vsa potrebna vlaganja v elektroomrežje plačamo uporabniki, kar lahko ugotovimo s pregledom vse višjih položnic. Zato bi bilo smiselno, da bi tisti, ki zahtevajo prepoved prodaje novih bencinskih in dizelskih avtov čez dvanajst let, vsaj malo razmislili, kako bo to vplivalo na standard ljudi.