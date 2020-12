Komentar Mateja Lahovnika: Država bo delila božičnico

V prejšnji krizi se je reševalo banke, tokrat pa gre pomoč neposredno ljudem in podjetjem.

Krize s prazniki ne bo konec, zato je vlada pripravila dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu in najbolj ranljivim skupinam. Ukrepi vključujejo božičnico 200 evrov za delavce z nizkimi plačami, 150 evrov za študente in solidarnostni dodatek od 130 do 300 evrov za upokojence z nizkimi pokojninami. V prejšnji krizi se je reševalo banke, tokrat pa gre pomoč neposredno ljudem in podjetjem. Veliko je bilo pripomb v smislu, zakaj se dodatna pomoč namenja upokojencem in študentom.Treba pa je upoštevati, da so upokojenci z nizkimi pokojninami in tudi mnogi študenti v času epidemije precej omejeni pri iskanju dodatnega vira zaslužka. Mnoga storitvena podjetja v gostinstvu, industriji srečanj in še kje v času epidemije ne zaposlujejo študentov kot pred krizo, saj ne morejo normalno poslovati. Zato je logično, da je vlada namenila dodatno pomoč tudi njim. Podobno velja za upokojence z nizkimi pokojninami.Nekateri imajo zaradi epidemije dodatne stroške, drugi so omejeni pri iskanju dodatnih virov zaslužka, zato se s solidarnostnim dodatkom stiska lajša tudi tistim, ki imajo nizke pokojnine. Podjetja bodo deležna tudi višjega kritja fiksnih stroškov, saj se kriza očitno še zaostruje. Poleg tega bo država financirala podjetjem hitro testiranje zaposlenih na korono v višini 40 evrov na zaposlenega. Dohodkovno šibke družine z otroki bodo prejele 50 evrov dodatne pomoči za vsakega otroka, uvaja pa se tudi 500 evrov pomoči za novorojenca.Zelo pomembno je tudi, da se namenja finančna pomoč prostovoljnim gasilskim društvom, saj v času epidemije ne morejo zbirati sredstev s prodajo prazničnih koledarjev. Ne smemo pa spregledati tudi nekaj dodatnih omejitev. Prepovedana bo prodaja in uporaba pirotehnike, ker eni ne razumejo, da pokanje v teh težkih časih povečuje stisko ljudi in živali. Zdravstveni delavci so preobremenjeni že zaradi korone, zato res ni treba, da jih obremenjujemo še s poškodbami zaradi pokanja z raznimi pirotehničnimi sredstvi. Praznike lahko praznujemo tudi v miru, tako da ne ogrožamo tistih, ki so zaradi korone najbolj prizadeti.