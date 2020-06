Komentar Mateja Lahovnika: Drugi polčas

Pravila, kot so vzdrževanje distance, razkuževanje rok in uporaba mask, smo vsi hitro opustili.

Slovenija je nedvomno prepričljivo dobila prvi polčas boja s koronavirusom, ampak to ne pomeni, da smo tudi že zmagali. Podcenjevanje problema virusa je v Bosni, Srbiji, Severni Makedoniji in na Kosovu povzročilo, da so te države postale nova evropska žarišča korone. Veliko število primerov je glede na majhno število testov jugovzhodno od nas res skrb vzbujajoče.Previdnostna pravila obnašanja, kot so vzdrževanje distance, razkuževanje rok in nošenje zaščitnih mask v javnosti, smo vsi hitro opustili. Raziskava v ZDA je pokazala, da je po eni strani v zveznih državah, kjer maske v javnosti niso obvezne, število okuženih primerov naraslo za 84 odstotkov, po drugi strani je v državah, kjer so obvezne, število primerov upadlo za 25 odstotkov. Na Hrvaškem, kamor so se v zadnjih dneh valile trume Slovencev, je število okuženih, glede na število testiranih, že preseglo 10. Vsak deseti, ki je testiran, je torej kužen, in vsaj za zdaj tudi presenetljivo malo testirajo.Razmere na Hrvaškem so težko obvladljive tudi zato, ker se virus tokrat širi med mladimi in zaradi več stikov veliko hitreje kot ob prvem valu. Ni si težko predstavljati, kako ugodne so razmere za širjenje virusa v turistični sezoni na različnih zabavah ali v nabito polnih lokalih naše južne sosede. Zato bi bilo dobro, da letošnje počitnice v čim večji možni meri preživimo v Sloveniji in tako tudi pomagamo našemu turističnemu gospodarstvu.Turistično sezono pri nas namreč rešujemo domači gosti. Če je sicer mogoče razumeti tiste, ki gredo na čudovito hrvaško obalo kljub tveganju, pa je nemogoče razumeti protestnike v prestolnici.Nekateri prav izzivajo drugi val okužb, ko na protestih brez zavor kršijo vsa priporočila zdravstvene stroke glede vzdrževanja distance in množičnega zbiranja. Slovenija uživa ugled države, ki se je z virusom odlično soočila. V dobro vseh nas je, da se držimo usmeritev zdravniške stroke o potrebni razdalji, razkuževanju rok in uporabi mask. Zato je toliko bolj žalostno, kako nekateri iz tedna v teden z nesmiselnimi uličnimi zborovanji kažejo miselnost, da zanje ne veljajo nobena pravila.