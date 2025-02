Komentar Mateja Lahovnika: Drugačen svet

Svetovna politika se je po zmagi Trumpa povsem spremenila in očitno nič več ne bo tako, kot je bilo. Nad tem so presenečeni tisti, ki niso verjeli, da Trump resno misli, kar govori. Ameriko je postavil na prvo mesto in kot bivši nepremičninski trgovec sklepa le tiste politične posle, ki so v interesu ZDA. V Evropi smo se preveč navadili, da politiki pred volitvami obljubljajo stvari s figo v žepu oziroma ne mislijo resno, kar govorijo. Spomnimo se samo velikega predvolilnega gesla o tridesetih dneh do zdravnika specialista, pa obljube upokojencem o minimalno 1000 evrih pokojnine in drugih nikoli uresničenih obljub.

Zato so evropski politiki šokirani, ko Trump počne, kar je napovedal. Navsezadnje gre za politika, ki je več let na predvolilnih shodih nosil kapo z napisom »Postavimo Ameriko na prvo mesto«. Zato je takoj po nastopu mandata napovedal ukinitev politike zelenega prehoda, deportacije ilegalnih migrantov iz ZDA ter sklenitev miru v Ukrajini, pri čemer je povsem izključil politike EU. Evropskim državam je poslal jasno sporočilo, da bomo morali sami poskrbeti za svojo varnost. To pomeni, da bomo morali povečati izdatke za obrambo in se kot članica Nata prenehati zanašati le na ZDA. Na nek način se je postavil v vlogo očeta, ki razvajenega in nikoli zares odraslega otroka pri tridesetih postavi pred vrata »hotela mama«, rekoč, da bo moral v prihodnosti sam skrbeti zase.

Trump se obnaša v mednarodni politiki kot slon v trgovini s porcelanom, ker si zaradi šibke EU to lahko privošči. Evropska komisija je najbolj srečna, ko se ukvarja z ukinitvijo plastičnih slamic in plastičnih vrečk, ko pa so na mizi resni problemi, kot sta varnost ljudi in konkurenčnost gospodarstva, pa deluje zelo neučinkovito. Po drugi svetovni vojni se je hitro pokazalo, da novega svetovnega reda ne bosta več soustvarjali Velika Britanija in Francija, ampak le še ZDA in tedanja Sovjetska zveza. Trump je hitro ugotovil, da notranje neenotna in šibka EU v mednarodni politiki ni več odločilen faktor, ampak sta to, poleg ZDA, le še Kitajska in Rusija.