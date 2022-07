Komentar Mateja Lahovnika: Dolgo vroče poletje

Letošnje poletje je v znamenju visokih temperatur, rekordnih cen in trapastih izjav. Kozle streljajo celo racionalni nemški voditelji. Prejšnji teden je tako na primer nemška ministrica za gradbeništvo ugotovila, da prevelika stanovanja ogrožajo okoljske cilje. Pred tem so nekateri politiki pametovali, da pojemo preveč zrezkov, saj s tem spodbujamo govedorejo, goveda pa menda izpuščajo v zrak preveč toplogrednih plinov. Politiki nam tudi svetujejo, javnim uslužbencem pa ukazujejo, za koliko stopinj lahko ohladimo prostore. Pri tem pa zanemarjajo negativen vpliv previsokih temperatur poleti in prenizkih pozimi na produktivnost dela in razpoloženje ljudi. Vse to se dogaja v imenu varčevanja z energijo in varovanja okolja.

Nerodno je le, da če vsi Evropejci močno zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, se to na globalni ravni ne bo kaj prida poznalo. Evropa namreč že dolgo ni največji problem za okolje. Kitajska, Indija in druge azijske države ter ZDA poskrbijo za večino izpustov, ki obremenjujejo okolje. Če bodo evropski politiki, kljub temu da Evropa ni ključni problem, ljudem še naprej predpisovali, v kakšnih stanovanjih lahko živijo, kaj lahko imajo na jedilniku in kako se lahko hladijo ali ogrevajo, se bo prej ali slej še kje ponovila Nizozemska, kjer so kmetje s traktorji protestno zavzeli in blokirali ulice.

Problema visokih cen hrane in energije ne moremo reševati le z varčevanjem. Navsezadnje se še spomnimo. kako je bila takšna politika stabilizacije Milke Planinc v osemdesetih letih zaradi pomanjkanja uvod v razpad SFRJ. Namesto da politiki ljudem pridigajo o prevelikih stanovanjih, preveč pojedenega mesa in preveč ohlajenih prostorih, bo bolje, če spremenijo energetsko in prehransko politiko. Nemčija je po neumnem zapirala jedrske elektrarne in se spravila v odvisnost od ruskega plina, sedaj pa na vrat na nos odpira termoelektrarne. Podobno je pri kmetijstvu, kjer se državne spodbude sploh ne delijo glede na proizvedeno količino hrane, ampak glede na površino zemlje. Manj neumnih izjav in več pametnih ukrepov politike je tisto, kar potrebujemo tudi v dolgem vročem poletju.