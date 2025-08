Komentar Mateja Lahovnika: Dežela dvojnih meril

Upokojencu s 370 evri pokojnine so inšpektorji naložili 1000 evrov kazni za pomoč pri pleskanju napušča na pol slepemu prijatelju, po drugi strani pa uradniki ne najdejo časa, da bi ukrepali v primeru črne gradnje ministra trenutne vlade, ker zadeva ni prioritetna. Državni aparat je zelo učinkovit, ko gre za male prekrške malih ljudi. Poznamo primere, ko so se inšpektorji lotili nabiralcev gob, če so jih nabrali več kot dva kilograma, ali prodajalcev regrata, da o inšpekcijskih pregledih pri obrtnikih ne govorimo. Inšpektorji znajo biti zelo strogi, če obrtnik nima sprejetih vseh mogočih pravilnikov, da ne govorimo, kaj bi se zgodilo, če bi poslovali v na črno zgrajenem objektu. Očitno pa ta državni aparat deluje drugače, ko so vpletene najbolj vplivne osebe.

Minister je imel dovoljenje za garažo z nadstreškom, zgradil pa je lepo prekmursko hišico. Pred kamero je prostodušno pojasnil, da je šel zavestno v črno oziroma neskladno gradnjo z namenom, da jo legalizira naknadno, ampak mu je namera spodletela, ker je z objektom posegel na kmetijsko zemljišče. Torej je dejansko priznal, da se je zelo dobro zavedal, da krši zakon, ampak je očitno pričakoval, da se bodo uradniki, ki zakon izvajajo, prilagodili njemu.

Državni aparat je učinkovit, ko mora oglobiti male ljudi, pri najbolj vplivnih pa odpove.

Najbolj bizarno pri vsem skupaj je, da je član vlade, ki je napovedala ne le, da bo obdavčila nepremičnine in nezazidana stavbna zemljišča, ampak tudi vrtne ute oziroma drvarnice. Vrtne ute, razne drvarnice in nadstreški naj bi bili menda problem, ker jih je veliko zgrajenih na črno brez plačanih prispevkov. Načeloma je seveda prav, da se je vlada odločila narediti red tudi na tem področju, čeprav je vtis, da gre spet za dodatno obdavčevanje delovnih ljudi. Problem je, da se to dogaja v državi, kjer minister vlade na črno zgradi hišico, prizna, da se je zavedal, da je kršil zakon, ampak ostane minister. Na tej točki postane vse skupaj tragikomično.

Če je to ta znamenita solidarnost in pravičnost, o kateri tako radi govorijo, potem lahko državo kar ukinemo ali pa vsaj nehamo živeti v iluziji, da zakoni in pravila veljajo za vse enako.