Komentar Mateja Lahovnika: Danska kot zgled

Danska vlada je odločila, da bodo morali migranti delati, če bodo želeli dobiti finančno podporo. Za pridobitev socialnih pomoči bodo priseljenci morali opraviti najmanj 37 ur javnih del na teden. Za takšen ukrep so se odločili, ker ne želijo več podpirati socialnega turizma. Množično priseljevanje zaradi pridobitve socialnih ugodnosti lahko namreč ogrozi koncept socialne države.



Danski vladi se ne zdi več sprejemljivo, da se ljudje priseljujejo v državo zaradi visokih socialnih pomoči namesto za to, da bi delali. Če morajo prejemniki socialnih pomoči opraviti določeno število ur javnih del, se tudi lažje vključijo na trg dela. Poleg tega se zmanjša delo na črno oziroma možnost hkratnega opravljanja dela na črno in prejemanja socialnih transferjev. Zanimivo bo videti, kakšna bo reakcija v Bruslju na ukrep danske vlade, in ali je to lahko zametek spremenjene politike do migracij. Bruseljski funkcionarji in uradniki ne zamudijo nobene priložnosti za obsojanje držav višegrajske skupine, kamor spadajo Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška, zaradi politike zapiranja vrat nezakonitim migrantom.



Tokrat pa se je za spremembo migracijske politike odločila skandinavska država, kar kaže na to, da vse več držav ocenjuje, da bo treba migracijsko politiko v EU spremeniti. Politika široko odprtih vrat za nezakonite migracije ni dolgoročno vzdržna. Prav nekritično odpiranje vrat nezakonitim migracijam je povzročilo, da je EU najbolj ciljana lokacija za nezakonite migrante iz Afrike in Azije. Nekaterim v Bruslju in tudi pri nas je sicer logično, da bi morala EU na široko odpreti vrata beguncem iz Afganistana. Ne vprašajo pa se, zakaj, na primer, tega ne storijo bližnje muslimanske države, kot so Združeni arabski emirati, Savdska Arabija, Bahrajn ali Katar. Te države selektivno sprejemajo le migrante z urejenimi vizumi, ki pridejo v državo delat. Danska sprememba migracijske politike je lahko dober zgled tudi drugim državam v EU, kako spodbuditi tiste, ki so se priselili v državo, da se vključijo v družbenokoristna dela.

