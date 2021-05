Komentar Mateja Lahovnika: Cepilni potni list

Podatki o zniževanju okužb potrjujejo, da je prav cepljenje najboljši protikrizni ukrep.

Nekateri še vedno zavračajo cepljenje, čeprav so strokovnjaki že tisočkrat razložili, da se je treba čim prej cepiti s prvim cepivom, ki je na voljo. Cepiva bo zdaj kmalu dovolj, tako da se bo lahko cepil, kdor želi, zato se je EU odločila za uvedbo digitalnega cepilnega lista. To bo potrdilo v digitalni ali papirni obliki, da smo zaščiteni pred virusom in da virusa ne nosimo in trosimo okoli.Digitalni cepilni potni list bo marsikoga prepričal, da se cepi, ker eni bi se cepivu res odpovedali, morju, obiskom tujine in drugemu udobju pa ne. Za večino namreč ni pravega dopusta brez obiska hrvaške obale in otokov ali pa nemotenega obiska lokalov in restavracij. To pa ne bo mogoče brez izpolnjenega PCT-pogoja, torej da smo preboleli virus, bili cepljeni ali redno testirani. Takšen PCT-pogoj uvajajo vse države, ker je to najzanesljivejši način, da se ob sproščanju omejitvenih ukrepov ne ponovijo novi valovi širjenja virusa. Navsezadnje se še dobro spomnimo lanskega poletja, ko so turisti virus iz hrvaških diskotek na jadranski obali razširili po vseh državah, kamor so se po dopustu vrnili.Neumni napake ponavljajo, pametni pa se iz njih kaj naučijo. Cena epidemije je prevelika, da se ne bi potrudili in je omejili. Cepilni potni list nam bo omogočil prosto gibanje, ne da bi pri tem ogrožali sebe in druge. Nekateri sicer že vpijejo, kako je to diskriminatorno, poseg v zasebnost in problematično tudi z vidika kibernetske varnosti, ampak kdor želi komplicirati in iskati dlake v jajcu, bo pač to počel. V maju beležimo zaradi sproščanja ukrepov zelo spodbudno rast gospodarstva, saj ob rekordni aktivnosti predelovalne industrije vse bolj okrevajo tudi storitvene dejavnosti. Tudi napovedi slovenskih podjetij glede zaposlovanja so zelo spodbudne, saj naj bi do konca leta dosegli 29.000 novih zaposlitev. Najbolj iskani so vozniki, proizvodni delavci in varilci, že nekaj časa močno primanjkuje kuharjev, natakarjev in drugih delavcev v gostinstvu.Podatki o zniževanju okužb zaradi vse več cepljenih potrjujejo, da je cepljenje najboljši protikrizni ukrep ter potrebni pogoj za okrevanje in vrnitev v staro normalnost. Tisti, ki cepljenje zavračajo in s tem ogrožajo javno zdravje in okrevanje gospodarstva, bodo pač morali razumeti, da bodo zanje še naprej veljale določene omejitve. Svoboda posameznika je lahko omejena s svobodo drugega, zato bo treba tudi svobodo gibanja tistih, ki se ne želijo cepiti, omejiti s pravico vseh drugih do zdravja.