Komentar Mateja Lahovnika: Bombonjera ali bombončki

Pomoč ljudem in gospodarstvu zaradi visokih cen energentov je smiselna in potrebna, saj so se cene nafte, plina in elektrike v zadnjih mesecih na svetovnih trgih močno zvišale. Reakcija opozicije ob napovedi vladnega energetskega paketa pomoči je bila otročje naivna. Najprej so vladi očitali, da nič ne naredi, sedaj pa, da gre za predvolilne bombončke oziroma predvolilno bombonjero. Ljudem ni pomembno, kako se pomoč poimenuje, ampak da se konkretno pozna v denarnici. Življenjski standard oziroma blaginja je namreč tisto, kar vsakega najbolj zanima, in ker se energenti močno dražijo, vsi priča...