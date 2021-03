Komentar Mateja Lahovnika: Bitka za cepivo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Dobave cepiva AstraZeneca v države EU so drastično manjše od pogodbeno določenih, zato je EU morala reagirati in vzpostaviti nadzor nad izvozom tega cepiva izven EU. Zdravstvene razmere so preveč resne, da bi EU lahko dovolila izigravanje pogodbenih zavez. AstraZeneca je v britansko-švedski lasti ter ima tovarni v Nemčiji in na Nizozemskem in prav to je bil eden od razlogov, da so države EU pri njej naročile največ cepiva. V času krize se namreč spet kaže, da vsak rešuje najprej sebe, zato dajejo ameriški farmacevti prednost dobavam v ZDA.Države EU lahko do junija v skladu z uredbo o nadzoru izvoza blokirajo pošiljke cepiv izven EU. Britanski premier Boris Johnson je že posvaril Evropsko unijo pred blokado izvoza cepiva, a nonšalantno zamolčal, da je prav Velika Britanija primer omejevanja izvoza v druge države. Evropska unija je preprečila tudi izvoz cepiva iz Italije v Avstralijo. Zanimivo je, da so pred dnevi italijanske oblasti v enem od italijanskih podjetij, ki polni cepivo podjetja AstraZeneca, našle kar 29 milijonov odmerkov cepiva. Cena tega cepiva v okviru EU-nabav je 1,8 evra, na sivem trgu v Italiji pa med 12 in 20 evri. Pri 29 milijonih odmerkov cepiva je to med 300 in 400 milijoni evrov potencialnega dodatnega zaslužka mimo obstoječih pogodb. Zato je odločnejši nastop Evropske komisije nujen.Zaradi počasnejše dobave AstraZenece je šest predsednikov vlad, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, zahtevalo, da se EU dogovori za predčasno dostavo 10 milijonov cepiv Pfizerja. Tako kot smo v prvem valu lani spomladi gledali bitko za zaščitno opremo, se sedaj v tretjem valu dogaja pravi globalni boj za cepiva. Ta je enako oster, kot je bil za zaščitno opremo, ker je pospešitev cepljenja najboljši protikrizni ukrep, ki ga podpirajo tako v zdravstvu kot gospodarstvu. Evropska komisija je predlagala uvedbo koronapotrdila, ki bo dokazovalo, da se je oseba cepila proti koroni ali prebolela korono. Takšno potrdilo bo državljanom Evropske unije olajšalo potovanja že poleti, ampak najprej je treba zagotoviti dovolj cepiva za vse.