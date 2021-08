Komentar Mateja Lahovnika: Birokratska norost

Vprašanje je, ali smo res tako posebna dežela, da nekaj, kar je dopustno povsod po Evropi, pri nas ni dovoljeno, ali pa smo dežela vplivnih posebnežev. Zaradi pretiranih in nesorazmernih zahtev informacijske pooblaščenke nova PCT-aplikacija, ki je na razpolago za mobilne telefone, ne izpiše ničesar razen oznake »veljavno«.



Informacijsko pooblaščenko spet bolj skrbi varnost osebnih podatkov kot pa javno zdravje in je temu primerno postavila nesorazmerne zahteve, da aplikacija ne sme razkrivati osebnih podatkov. To pa seveda pomeni, da je mogoče zlahka goljufati. Zato ker aplikacija za preverjanje pogoja PCT ne sme razkriti osebnih podatkov, tisti, ki preverja, ne more vedeti, čigavo potrdilo dejansko gleda. To pa je seveda tako očitni nesmisel, da je težko razumeti, kako ga lahko nekateri pravniki zagovarjajo. Če ne vemo, za katero osebo gre, seveda ne moremo preveriti, ali ta oseba izpolnjuje PCT-pogoj, saj nam lahko kaže potrdilo koga drugega. Najbolj bizarno pri tem pa je, da so se do zdaj preverjala pisna PCT-potrdila, na katerih so se videli vsi podatki. Z uvedbo aplikacije za pregled QR-kode torej postaja z zakrivanjem osebnih podatkov preverjanje PCT-pogoja manj učinkovito, kot je bilo do zdaj. Birokratom je uspelo vreči vladi še eno poleno pod noge, ampak posledice bomo čutili vsi, saj se vsa Evropa sooča s četrtim valom korone.



Živimo v času, ko se na facebooku in instagramu objavljajo najbolj osebne stvari in dogodki, spletni velikani, kot je Google, pa o nas vedo več kot mi sami. Osebne podatke je treba varovati, ampak seveda ne smemo iti v drugo skrajnost, da nam različni varuhi v času pandemije otežujejo uporabo informacijske tehnologije pri spopadanju z virusom. Rešitve, ki jih uporabljajo po vsej Evropi, bi morale biti na enak način dopustne tudi pri nas. Nekateri pravniki pa se obnašajo, kot da je cilj spodkopati vsak ukrep, čeprav je koristen za javno zdravje in je prestal test sorazmernosti povsod razen pri nas. Očitno mislijo, da smo samo v Sloveniji nekaj posebnega.

