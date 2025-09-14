Komentar Mateja Lahovnika: Alarm za vlado

Urad za makroekonomske analize je več kot prepolovil napoved gospodarske rasti za Slovenijo. To je še posebno problematično, ker je Evropska centralna banka zvišala napoved rasti za evrsko območje, kar pomeni, da Slovenija izgublja v primerjavi z drugimi državami. Če upoštevamo, da je znašal proračunski primanjkljaj v prvih osmih mesecih letos okroglo milijardo, in to kljub višjim dajatvam, ki jih vsi plačujemo, ter relativno nizki brezposelnosti, smo lahko zaskrbljeni. Fiskalni svet namreč opozarja, da tako velik primanjkljaj ni posledica kakšnih izrednih ukrepov zaradi kriz, saj se je pandemija že zdavnaj končala, protipoplavno obnovo pa financiramo iz namenskih virov, ampak da gre za previsoko načrtovano javno porabo.

Uvajajo se nove dajatve, ne da bi imeli kaj od tega. Država je za dolgotrajno oskrbo do sedaj pobrala 55 milijonov evrov, čeprav te storitve sploh še ne ponuja. Podobno je z obnovo po poplavah, kjer se je zbiral namenski denar, nove hiše poplavljencev pa so le na papirju.

Zelo slabi makroekonomski podatki bi morali biti alarm za vlado, da mora končno razbremeniti tiste, ki delajo.

Gospodarsko rast poganja višja poraba gospodinjstev, ki je posledica višjih plač v javnem sektorju. Bolj ali manj je že jasno, da se je vlada uštela tudi pri tej tako imenovani plačni reformi. Rast mase plač v javnem sektorju je namreč precej višja od predvidene in bo povečanje izdatkov za plače do leta 2028 bistveno višje od načrtovane 1,4 milijarde evrov. Pri tem pa s to plačno reformo nismo rešili skoraj nobenega kadrovskega problema, saj so se plače najbolj povečale funkcionarjem, ki jih najmanj primanjkuje, najmanj pa tistim poklicem, ki jih najbolj primanjkuje.

Izvozniki imajo vse več težav, saj višjih domačih dajatev ne morejo prenesti v višje cene na tujih trgih. Lažje je državnim monopolnim podjetjem, ki nove dajatve prenesejo v cene storitev in posredno tako zaračunajo vsem nam. Zadušeno podjetništvo, preobremenjen izvoz in vse večja draginja pa ne morejo ustvariti lepe prihodnosti.