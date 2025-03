Komentar Mateja Lahovnika: Agrofotovoltaika

Ministrstvo za kmetijstvo zagovarja možnost postavitve sončnih elektrarn na kmetijskih zemljiščih, ker naj bi s tem varovali kmetijska zemljišča, in temu pravijo agrofotovoltaika. Z drugimi besedami, krave na pašniku so problem, ker prdijo metan, kar je menda velik problem za okolje, fotovoltaični paneli na pašnikih pa so zaželeni ter spodbujeni, saj se temu pravi agrofotovoltaika.

Nihče ne nasprotuje postavitvi sončne elektrarne na strehi rastlinjaka, kjer se goji zelenjava ali sadje. Nekaj drugega je pa rahljanje pravil za fotovoltaiko, ki bo pospešilo postavljanje panelov na pašnikih, travnikih in njivah. To bo zagotovo privabilo različne špekulativne investitorje na kmetijskih zemljiščih, ki bodo primarno postavljali panele. Ni si težko predstavljati, kako bo to uničilo krajino in spremenilo podobo naše dežele. Namesto pogledov na zelene hribe in doline bomo gledali fotovoltaične panele.

Težko bomo jedli panele namesto hrane, ki jo kmetje pridelajo na kmetijskih površinah.

Dodaten problem je, da so tovrstni projekti močno subvencionirani iz Eko sklada. Na računih za električno energijo plačujemo visoke ekološke prispevke za tako imenovani zeleni prehod, zato bi morali iz Eko sklada spodbujati projekte, ki imajo široko družbeno podporo. V zadnjem času pa se pojavljajo v imenu zelenega prehoda različni projekti, ki jim okoliški krajani že vnaprej ostro nasprotujejo. Takšne so vetrne elektrarne na Pohorju, v Halozah in na Paškem Kozjaku, ki bodo zagotovo močno spremenile pogled na krajino.

Mnoge med temi investicijami načrtuje državno podjetje in računa pri tem tudi na podporo države ter državne subvencije. Zato bi vsi ti projekti, preden se začnejo, morali imeti podporo lokalnega prebivalstva ali pa jih sploh ne bi smelo biti. Pred leti se je na podoben način močno z državnimi subvencijami podpiralo bioplinarne, danes pa so z njimi sami problemi. Zeleni prehod dobiva čuden prizvok, če bo to pomenilo fotovoltaične panele na zelenih pašnikih in travnikih, da o samooskrbi s hrano ne govorimo. Navsezadnje, težko bomo jedli panele namesto hrane, ki jo kmetje pridelajo na kmetijskih površinah, samooskrba s hrano je pa že zdaj velik problem.