Komentar Mateja Lahovnika: Administrativna napaka

Izobrazba ni formalni pogoj za poslanca niti za ministra. Veliko zelo sposobnih ljudi nima univerzitetne izobrazbe in so kljub temu zelo uspešni pri delu. Zato ni problem, ker ministrica za kmetijstvo nima univerzitetne izobrazbe, ampak je problem, da se je volivcem predstavljala, kot da jo ima.

V vladi imamo ministra za gospodarstvo, ki je izkušen politik in tudi nima univerzitetne izobrazbe, ampak je to javno povedal. Pravzaprav je edini v vladi, ki mu zanesljivo nikoli ne bodo dokazali plagiata diplomske naloge, zato ker je pač nima.

V največji vladni stranki so pojasnili, da je šlo pri navajanju izobrazbe zdaj že nove kmetijske ministrice za administrativno napako. Vsi, tudi mladi v šolah, smo tako od najvišjih predstavnikov oblasti slišali, da laž lahko razložimo kot administrativno napako. Nova ministrica sicer nima niti političnih niti strokovnih izkušenj, potrebnih za vodenje ministrstva. Vodenje gostinskega lokala in prodaja fitofarmacevtskih izdelkov je kot vsako drugo delo spoštovanja vredno, ampak ni pa potrebna strokovna referenca za ministrico za kmetijstvo.

Po drugi strani pa imamo ministrico za digitalizacijo, ki ima najvišjo stopnjo izobrazbe in strokovne reference na področju digitalizacije, ampak ga kljub temu pošteno lomi. Najprej so na njenem ministrstvu nabavili 13.000 starih obnovljenih računalnikov, pri čemer tisti, ki so jim bili kakor namenjeni, o tem niso nič vedeli. Nato so na ministrstvu pojasnili, da so računalniki namenjeni tudi prizadetim v poplavah, čeprav je bil razpis za nakup objavljen, preden so se poplave sploh zgodile.

Zdaj pa se je izkazalo, da jih je od 13.000 bilo dano v uporabo le 39, medtem ko jih 12.961 še vedno nekje skladiščijo, za kar ministrstvo plačuje najemnino. Ministrica je na tiskovni konferenci zbranim novinarjem pojasnila, da lokacije skladišča ne more odkriti, ker bi lahko računalnike kdo ukradel, čeprav gre seveda za informacijo javnega značaja. No, ni nas pa treba biti strah, da nam kdo ukrade kakšnega ministra ali ministrico iz vlade, ker imajo takšnih vsi tudi sami dovolj.