Komentar Marka Uršiča: Zima ni le za skoke

Na nedavnem svetovnem prvenstvu v hitrostnem drsanju na kratke proge v Seulu je nastopil tudi 17-letni slovenski predstavnik Tibor Komerički iz Drsalnega kluba Celje. Že nekaj let spremljamo napore entuziastov iz mesta ob Savinji v tem športu, pri delu jim je pomagal tudi trener iz Madžarske, ki je sicer velesila v hitrostnem drsanju na kratke proge.

Konservatizem in tradicionalizem v slovenskem zimskem športu sta močno prisotna.

Če v Sloveniji ni proge za bob ali ovala za tradicionalno hitrostno drsanje, jasno zaradi finančnega bremena izgradnje takšnega tekmovališča, pa je hitrostno drsanje na kratke proge idealen šport za mladež. Vadi in tekmuje se lahko namreč na navadnem drsališču, poleg tega je ta športna panoga izjemno privlačna za gledalce in televizijsko občinstvo.

Na vsakih zimskih olimpijskih igrah si obvezno prek malega (velikega) ekrana pogledamo tekmovanja v hitrostnem drsanju in tistem na kratke proge, ta pa z napetimi boji absolutno potešijo pričakovanja. V Sloveniji tudi ne razumemo niti ne pričakujemo, da bi razumeli, da so vsi tako usekani na fensi električne skiroje, v športnem pomenu pa se ta različica imenuje hitrostno drsanje na kratke proge. Saj vemo, v tej športni panogi ni denarja, danes vse, tudi v športu, počnemo le z razlogom, da imamo debelejšo denarnico. Denimo konservatizem in tradicionalizem v slovenskem zimskem športu sta močno prisotna, ubada se, tudi zaradi infrastrukture, z ustaljenimi zimskimi športi.

Hokej na ledu, boste rekli? No, predstave igralcev SŽ Olimpije v tej sezoni niso bile niti fensi niti na nekdanji kakovostni ravni tivolskega kluba. Za primerjavo, trenutno redno spremljamo polfinalne tekme končnice poljske lige v hokeju na ledu in moramo reči, da je kakovost igre višja kot na sončni strani Alp.

FOTO: Grigory Dukor Reuters Pictures

Na Poljskem igra tudi zelo veliko tujcev, torej so plačilne možnosti tamkajšnjih klubov precej višje kot pa Olimpije in Jesenic. To lahko po svoje potrdijo tudi vratar Rok Stojanovič (Comarch Cracovia), branilec Luka Zorko (Podhale Nowy Targ) in trener Nik Zupančič (Unia Oświęcim). Omenimo še to »malenkost«: v elitni poljski ligi v hokeju na ledu igra devet klubov, v Sloveniji pa ...