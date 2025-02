Komentar Marka Uršiča: Zakon v zakonu

Zima je zakon. V tem zakonu pa je še en drug zakon, Klub deskanja Zakon. Tega je član Žan Košir, osvajalec srebrne in dveh bronastih odličij z olimpijskih iger. Slovenski veteran je konec tedna dosegel svojo sedmo zmago v svetovnem pokalu, najboljši je bil v paralelnem veleslalomu v kanadskem Val St. Comu. Lep uvod, torej rezultatsko se je garanje na treningih naposled »prelilo« v uvrstitev na zmagovalne stopničke, še lepše bo nadaljevanje.

Od vseh slovenskih zimskih športnikov le za eno panogo dam vedno roko v ogenj, namreč za alpinske deskarje. Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik so namreč športno in karakterno močni posamezniki, to se vidi tudi po tem, da se pred vsako zimsko sezono za pogoje v svojih pogodbah trdno postavijo napram Smučarski zvezi Slovenije. SZS ima svojo industrijo, smučarske skoke, seveda velja, da je to uspešen športni posel, alpsko smučanje se po rezultatih le še komaj oprijema roba prepada, ko bo športno pot zaključil Jakov Fak, pa bo seveda velik vprašaj tudi nad biatlonom. Anamarija Lampič bo seveda še kdaj »ustrelila« uvrstitev na zmagovalne stopničke, tudi drugače je ženski del biatlonske reprezentance rezultatsko »bolj zdrav«.

Na OI v Italiji se bo videlo, kdo ima zdrav olimpijski duh v zdravem telesu.

Zanimiva je zgodba o Alexu Cisarju, danes 24-letnem nekdanjem dvakratnem mladinskem svetovnem prvaku v biatlonu. Zdaj ga sploh ni več v slovenskem reprezentančnem ustroju, fanta ob biatlonu zanima še veliko stvari. Opravil je izpit za pilota, je tudi diplomirani fizioterapevt, nekoč so ga imeli za naslednika Jakova Faka v slovenski biatlonski reprezentančni vrsti. Slovenski deskarji so denimo tudi vedno izjemno zanimivi sogovorniki, ob kramljanju z njimi vam ne bo dolgčas niti eno sekundo.

Sekunda, dve, pa je bila na preizkušnji na Ljubnem usodna za norveško smučarsko skakalko Theo Minyan Bjørseth. Padec po pristanku je bil res grd, zaradi poškodbe komolca in kolena je že končala sezono. To pomeni, da bo morala izpustiti tudi bližnje domače svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Trondheimu. Naslednje leto so zimske olimpijske igre v Italiji, tam se bo po vseh letošnjih svetovnih prvenstvih spet videlo, kdo ima zdrav olimpijski duh v zdravem telesu.