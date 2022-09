Pretekla dobra dva tedna je slovenska športna javnost dihala predvsem z odbojkarsko in s košarkarsko reprezentanco. Na koncu nobena od obeh ni prišla do želenega odličja, izbrana vrsta pod obročema je seveda merila na zlato in ubranitev naslova evropskega prvaka, a vtisa, ki sta ga pustili, se seveda bistveno razlikujeta. Večina Poljakov po kakovosti spada v razred za igranje v slovenski ligi za Šentjur ali Šenčur. Odbojkarska nadnaravna moč je po navijaško vznesenih in vročih Stožicah izpuhtela v katoviškem letečem krožniku (prevod imena dvorane Spodek iz poljščine), varovanci selektorja G...