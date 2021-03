Komentar Marka Uršiča: Vranješkadabra

Le kdo si je izmislil, da se ob porazih zamenja trenerja, saj se ne more celotnega moštva.

FOTO: Annegret Hilse Reuters

Po bitki so vsi generali. Lepo in prav, a to tudi pomeni, da so šli nekateri v bitko naivno nepoučeni in da v ključnem trenutku boja niso znali povleči prave taktične poteze. Slovenski rokometni reprezentanci se na berlinski fronti ni uspelo prebiti iz nemško-švedskega obroča in se rešiti v olimpijsko deželo vzhajajočega sonca.Slovenija je doživela rokometni sončni mrk, sicer pa tudi še vedno ni povsem črno na belem, da olimpijske igre v Tokiu sploh bodo. Ne da bi zdaj tudi med športniki vzbujali velike dvome in zbijali tekmovalno moralo, a OI so zahteven logistični projekt z več deset tisoč udeleženci. Smernice svetovnega delovanja v času pandemične teme pa ne ustvarjajo velikega zaupanja, da se bo veliki športni praznik začel, odvil in tudi zaključil, vse je popolna improvizacija.Seveda je v življenju potrebna tudi ta, a zato moraš biti v tej prvini tudi mojster odziva. A skratka, ko smo že pri rokometu, v ekipnih športih velja nepisano pravilo, da se ob neuspehih zamenja selektorja oziroma trenerja, saj se ne more celotnega moštva. A le kdo si je to izmislil!Slovenski selektorsi za neuspeha na egiptovskem svetovnem prvenstvu in v olimpijskih kvalifikacijah samokritično lahko pripiše del krivde, tako ali tako mu jo bodo tudi odgovorni na domači zvezi, a je Šved srbskega rodu tudi izjemno inteligenten. On in nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović, Ibrakadabra, sta za povprečno in tudi še na višji ravni švedsko kulturo, tudi športno, posameznika, brez katerih bi bil skandinavski način življenja le navaden kalup.To je pa tudi mišljenje, da se ob porazih ne more zamenjati celotnega moštva, temveč le trenerja. V redu, Ljubomir Vranješ naj morebiti gre, ker pa je razvidno, da reprezentančni igralci potrebujejo diktatorja, pa naj se vrne Veselin Vujović in na črnogorsko neposreden način svojim varovancem pove, kar jim pritiče. Posamična kakovost iz velikih evropskih klubov kemično skupaj ne deluje pravilno, potrebna je le besedna eksplozija. Te pa je na inteligenten način sposoben tudi Vranješkadabra.