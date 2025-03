Komentar Marka Uršiča: Vikingi v Valhalli

Ni bilo že dosti, da so gostitelji Finci s svojo dopinško afero v smučarskem teku na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Lahtiju leta 2001 prignali mračno športno vreme na severni konec Evrope, tudi fronto na stari celini, zdaj so v past padli še Vikingi.

Fjorde so prekrili temačni skakalni oblaki. Vikingi, neustrašni in neusmiljeni bojevniki, kakor smo s tem znanjem rasli ob vikinških filmskih klasikah. Tudi z Vikingi s Kirkom Douglasom in Tonyjem Curtisom v glavnih vlogah, ko vikinški junak ter kralj Švedske in Danske Ragnar Lodbrok v izgubljenem položaju v boju dobi meč, da bi lahko umrl po vikinško in da lahko vstopi v Valhallo. Slednja je v nordijski mitologiji kraj, kjer v bitki padli bojevniki počivajo v večni slavi. Opisana je kot veličastna dvorana v Asgardu (Esirjev vrt), domu nordijskih bogov, vlada pa mu bog Odin. Ragnar Lodbrok z mečem smejoč skoči v jamo, polno sestradanih volkov, torej v pogumno vikinško smrt. Da ne omenjamo zadnje vikinške filmske uspešnice, krvavega Severnjaka režiserja Roberta Eggersa. Dosti pravljic.

Norvežani so goljufali s skakalnimi dresi, po preiskavi, ki naj bi trajala več tednov ali celo mesecev, se jim obeta, da bodo izgubili še nekaj osvojenih skakalnih odličij s SP v nordijskem smučanju v domačem Trondheimu. (Vikinški) bog ne daj, da so kakšen čarobni napoj popili še izvrstni norveški smučarski tekači z Johannesom Høsflotom Klæbom na čelu. Med skakalci je Marius Lindvik zmagal na srednji skakalnici, moška ekipa je bila tretja, mešana svetovni prvak.

Če Norvežane naknadno diskvalificirajo, bi se v vseh treh primerih naprej premaknila Nemčija in osvojila bron, posamično s srednje naprave Karl Geiger. Če diskvalificirajo mešano ekipo, v njej sta bila z goljufivima dresoma Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, bi Slovenija (Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek) postala svetovni prvak! Pri norveških smučarskih skakalkah naj bi bilo vse čisto, a če bi denimo diskvalificirali zmagovito ekipo Norveške z ženske ekipne tekme, bi Slovenke (Ema Klinec, Tina Erzar, Katra Komar in Nika Prevc) s četrtega mesta napredovale do bronastega odličja. Če, če, če ..., v Valhallo!