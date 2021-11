Komentar Marka Uršiča: Vaterpolski ptič feniks

No, to je pa zanimiva novica za slovenski šport. Po (pre)dolgih osmih letih je v Kranju na uradni tekmi namreč vnovič igrala vaterpolska reprezentanca Slovenije, s 15:10 je ugnala izbrano vrsto Švice. Spomnimo, Slovenija je v svojih uspešnih letih tega vodnega športa pri nas igrala na treh evropskih prvenstvih, leta 1999 je bila še najboljša, 11. od 12 ekip, sodelujočih v Firencah, v Kranju leta 2003 in tri leta pozneje v Beogradu je bila zadnja med dvanajstimi sodelujočimi moštvi. Po dolgih osmih letih je na uradni tekmi vnovič igrala vaterpolska reprezentanca Slovenije. Resda te končne uv...