Komentar Marka Uršiča: Upi končali v košu

Propad kluba Koper Primorska je udarec, saj je Slovenija država evropskih prvakov.

Nogomet Olimpija Maribor 3.12.2020 Ljubljana Slovenija [Nogomet Olimpija Maribor,Ljubljana,Slovenija] FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Slovenija je država evropskih košarkarskih prvakov. Propad kluba Koper Primorska, vsaj članska kategorija je izstopila iz državnega prvenstva in zaradi ustavitve dejavnosti bila izključena iz regionalnega tekmovanja, vse zaradi finančnih težav, pa je udarec za slovensko prizorišče, ki že tako ali tako vsako sezono bije boj s preživetjem.Če še vemo, da se je Olimpija z združitvijo z zagrebško Cedevito in dotokom kapitala rešila najhujšega, prihodnost pa zaradi zdravstvene krize in prilagojenosti tekmovanj prinaša svojevrstne izzive, je jasno, da se mora usmerjenost v prihodnost osredotočiti, kako kar najbolj racionalno obrniti vsak evro.Že res, da je Koper Primorska že globoko na poti do dna brezna imela interes ameriških vlagateljev, a pri vsem drži tudi to, da je Slovenija za tujce majhno tržišče. Velika tržna prizorišča z močnim lokalnim finančnim pridihom, tudi ta je zdaj zaradi krize zelo načet, so za obračanje kapitala in tržne odzive seveda bolj zanimiva. Če pa je poleg tega rang tekmovanja še evroliga, njen glavni sponzor je letalska družba Turkish Airlines, je vse skupaj gospodarsko bolj vzdržno. Moskva, Istanbul, da ne govorimo o Tel Avivu, ki ima seveda teoretično globalno finančno zaledje, denimo med pokrovitelji sta tudi Nike in DHL.V Sloveniji je pokroviteljstvo bolj lokalno in ljubiteljsko, denimo zaradi specifičnosti je posebno zanimiva zgodba vzpona in padca nogometnega kluba Avto-bum Kočevje. Tudi Olimpija je ljubiteljsko vztrajanje na veliki nogometni zgodbi, a pri vsem globalno pač še nekaj manjka. Koprski košarkarski članski konec je žalosten epilog, a z vsako sezono prilagojenimi proračuni, glede na pokroviteljski denar, se moštvo pač sestavlja po primernih cenah razpoložljivih igralcev na trgu.Nekoč smo pri Union Olimpiji in Krki poimensko vedeli za ogrodje ekipe, saj se je to obdržalo nekaj sezon, zdaj je ob vseh vsakoletnih prihodih in odhodih zelo težko dohajati kadrovske spremembe v ljubljanskem in novomeškem klubu. V pogojih gospodarskega stanja je igralsko kadrovanje velik napor za klubska vodstva.