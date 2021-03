Komentar Marka Uršiča: Umiranje pokončno

Lahko umiraš v lepoti, a na koncu velja le tisto, kar predstavlja že Bruce Willis: Umri pokončno.

Minila je še ena zima, vsaj športna, pač še orli morajo svoje odleteti v Planici. Letošnja zimska tekmovalna sezona pa je bila za slovenske tekmovalce in tekmovalke zares posebna.Vsaj na prvi pogled se zdi, da je vse nekako bilo v svojem toku, smučarji, skakalci obeh spolov, biatlonec, tekačici, deskarja, predstavnik v telemark smučanju so v svetovnem pokalu osvajali stopničke in izbranci tudi medalje na svetovnih prvenstvih. A sezona je bila s slovenskega vidika povsem obrnjena na glavo, pa to razumite tako s pozitivnega kot negativnega vidika. Skakalci in skakalke seveda zaslužijo pozitivno oceno, a dejstvo je tudi, da jerezultatska žrtev sezone 2020/21.Njegov besedni gverilski napad v planiškem nordijskem oporišču je povzročil spremembo vladavine in sistema, tudi po činih, v reprezentanci, sam pa ni užil časti moralne zmage, temveč je bil v zimskem času poslan na hlajenje glave. Seveda je paradoks tudi to, da sta med alpskimi smučarkami s stalnostjo izidov in napredkom prevladovali Primorki,iz Nove Gorice in Ajdovka. Tu gre seveda tudi za nrav, Primorska je tudi bolj temperamentna, brez bojevitega karakterja pa se v alpskem smučanju ne da kaj veliko postoriti. Lahko umiraš v (tehnični) lepoti, a na koncu velja le tisto, kar v svojih znamenitih filmih predstavlja že, namreč: Umri pokončno.Tudi prije primanjkovala tista iskrica, ki jo zaradi množičnosti kakovostne zasedbe in boljše logistike imajo norveški biatlonci. No, pa tudi v starih časih so se Vikingi neustrašno pognali v boj in so tudi umrli ... pokončno. Najboljši slovenski biatlonec je doma iz Gorskega kotarja, ki po snežni in naravni prvini spominja na norveško divjino, Jakov mora v sebi spet prižgati zažigalno vrvico lovca na smučeh v divjini. Nekaj pa me v Sloveniji čudi že nekaj let.Resda se zaradi infrastrukture tu ne da udejstvovati z bobom, sankanjem, skeletonom, hitrostnim drsanjem, a denimo hitrostno drsanje na kratke proge je idealen šport za mladino. Dotlej bo short track mesto le Celje.