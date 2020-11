Komentar Marka Uršiča: Trump : Biden, Vonn : Shiffrin

Mikaela Shiffrin bo do konca športne poti po številu zmag prehitela Lindsey Vonn.

ali?​ali? Kdo je najboljši? Vonnova je razburkala svet alpskega smučanja, saj je izjavila, da njene mlajše rojakinje Shiffrinove še ni mogoče označiti kot najboljše alpinke vseh časov. Kvečjemu kot najboljšo slalomistko. Pa da ne bomo preveč zašli v statistiko kot pri kakšni tekmi lige NBA med Montana Wolves in Nebraska Bisons.Lindsey Vonn ima 82 zmag v svetovnem pokalu, Mikaela Shiffrin 66, zanimivo je razmerje zmag v njunih slabših disciplinah. Zdaj že smučarskotekmovalno upokojena Vonnova jih ima v veleslalomu štiri, slalomu dve, aktualna snežna kraljica dve v smuku in štiri v superG. Torej, identična statistika. Upoštevati je tudi treba, da 25-letna Shiffrinova še zdaleč ni končala kariere. Lindsey Vonn je štirikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala, Mikaela Shiffrin ima tri velike kristalne globuse za takšne zmage.Pri igranju s številkami je tudi zanimiva primerjava z najboljšo slovensko smučarko vseh časov. Ta ima eno skupno zmago v svetovnem pokalu in 26 posamičnih; štiri v smuku, eno v superveleslalomu, štirinajst v veleslalomu, štiri v slalomu in tri v superkombinaciji. Težo imajo seveda tudi po dve zlati olimpijski odličji (smuk, veleslalom) in po dve srebrni (superG, veleslalom).ima v svetovnem pokalu devet zmag, od teh pet v smuku. No, pa smo karikirano padli v past NBA-statistike, kjer manjka le to, kolikokrat v povprečju si na tekmo prepoten obraz z brisačo obriše zvezdnik moštva New Mexico Coyotes.Skratka, Mikaela Shiffrin, če ne bo kaj nepredvidenega, bo do konca športne poti po številu zmag v svetovnem pokalu prehitela Lindsey Vonn, a kakor že omenjamo, statistika ni vse. Gre tudi za človeško prvino, nrav, Vonnova je v zadnji kritiki mlajše rojakinje poudarila tudi razliko v obeh karakterjih. Lahko sta Magic Johnson ali, da ne bomo s prašne police potegnili prav vseh debelih knjig zgodovinskih asov NBA, statistično in po lovorikah najboljša košarkarja severnoameriške lige, veličina se kaže tudi osebnostno.