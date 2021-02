Komentar Marka Uršiča: Trepetanje za posel OI

Timi Zajc je na SP v poletih (upravičeno) povedal svoje in jo (neupravičeno) dobil po prstih.

FOTO: Matej Družnik Delo

Posel je posel, tudi v športu, veliki trg, tudi tisti olimpijskih iger, je finančna stvar, ki se ga za velike športne poslovneže ne sme prepustiti naključju. In ravno zaradi tega zdaj trepetajo Mednarodni olimpijski komite in japonski prireditelji letošnjih preloženih OI v Tokiu, vse je zaradi zdravstvene krize na majavih nogah.Veliki trg prinaša prihodek in dobiček, pri tem se ne gleda na barvo kože in versko prepričanje, le da priteka denar. Pri tem ključno vlogo igrajo tudi športni zvezdniki drugih ras, so le del kolesja velike športne industrije, so pa izjemno pomembni kot osebe, s katerimi se lahko poistovetijo in etnično pridobijo več samozavesti pripadniki drugih skupin prebivalstva. Upor za enakopravnost temnopoltih je ob ZDA razburkal predvsem britanski otok, v eni od pogovornih oddaj britanske komercialne športne postaje so celo z reklamo prekinili temnopoltega govornika iz novinarskih vrst.Beseda je tekla o rasizmu na angleških nogometnih igriščih, udeleženec debate pa je pobrskal po zgodovini in navedel, da so za nekdanjimi izrazi nezadovoljstva temnopoltega dela Združenega kraljestva stali tudi motivi, povezani z levomišljenskimi političnimi organizacijami. To pa je bilo za konservativno angleško splošno miselnost le preveč in je bil govornik izključen iz etra.Tudi v Sloveniji je redkost, da športniki upajo javno in odkrito stopiti v bran in izraz svojega mnenja, tu pa seveda ne gre za enakopravnost na rasni osnovi, temveč za delovanje stvari in konstruktivni namen izboljšanja položaja. Če nihče ne bo dvignil glasu, pa tudi v svojo škodo, kratkoročno ali dolgoročno, se stvari ne bodo izboljšale niti za druge.A obramba lastnega preživetvenega položaja je moment, ki mnoge drži na vrvici,je za časa svetovnega prvenstva v poletih v Planici (upravičeno) povedal svoje in jo (neupravičeno) dobil po prstih. Če se nihče ne bo potegnil za boljša danes in jutri, bo pač ostalo tako, da je edina otipljiva in »moralna« vrednota denar, ta pa je ob gospodarskih motivih skozi zgodovino zakrivil že mnogo gorja.