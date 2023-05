Komentar Marka Uršiča: Športno enoumje

Športni svet je res utrudljiv. Vsako leto so na vrsti ena in ista tekmovanja, za kuliso se denimo le zamenjajo mesta svetovnih in evropskih prvenstev. Še svetovni pokali v alpskem smučanju, biatlonu in smučarskih skokih so vedno na istih prizoriščih. Zmagujejo, na primer v tenisu, a je še ogromno podobnih primerov, eni in isti ljudje. Tudi v državnih nogometnih prvenstvih so na koncu na vrhu vedno tisti, ki imajo najbolj težko malho. Napolnjeno z denarjem, seveda.

Tudi narodna identiteta je v današnjem športu žrtev, vse se namreč lahko kupi za denar.

Šport je že takšen posel, da je vse tekmovalno nastopaštvo le naveden cirkus za naivne navijače in gledalce, to ni spektakel zaradi drame in umetnosti, temveč denarno napihovanje mišic. Kapitalizem jasno deluje tudi v športu, tisti, ki je bolj bogat, tisti bo uspešen, denar je edina »vrednota«, ki v današnjih časih nekaj velja. Psihoza posameznikov, ki so na dnu tega »preživetvenega« ciklusa, pa eksplodira na najbolj brutalen način.

V času globalne digitalizacije pa zdaj res ni pomembna količina, temveč kakovost. Da se po televizijskih kanalih spremlja tuja nogometna drugoligaška in tretjeligaška tekmovanja, res ni popolnitev življenja, temveč poneumljanje, z namenom priklanjanju »kralju športov«, torej tistemu, v katerem brcajo okroglo usnje. V Sloveniji, kjer je majhen trg in z gospodarsko omejenostjo, lahko v vsakem športu po načelu lovorike odhajajo le na en naslov: v košarki v Ljubljano, že daleč so namreč tisti šampionski novomeški časi, v rokometu v Celje, v hokeju Olimpija že na mednarodnem prizorišču ni več konkurenčna. Da – še enkrat, govorimo za zadnje čase – nogometno krono slavijo tudi v knežjem mestu ali v Prekmurju, je le izjema, ki potrjuje pravilo.

Športne alternative ni, tudi novinarji vedno meljejo ene in iste zgodbe in osebe, potem pa se dogaja, da je med spremljevalci športa enoumje. Če pa nisi bogat, pa tako in tako v vsakem primeru ne moreš v srž vrha sistema, kjer se delijo veliki novci. Pa tudi narodna identiteta je danes žrtev denarja, to se najbolje vidi pri igralcih baskovskega nogometnega ponosa Athletica Bilbaa. Danes se lahko vse kupi za denar.