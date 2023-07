Komentar Marka Uršiča: Rokovanje z okupatorjem

Odlično smo predvideli, da bo po nerokovanju ukrajinskih teniških igralk z ruskimi naslednji zaplet s tem »protokolom« pri sabljanju. Na svetovnem prvenstvu v Milanu je bila v posamičnih bojih s sabljo zaradi nešportnega vedenja diskvalificirana Ukrajinka Olha Harlan, ker se po zmagi ni želela rokovati z rusko tekmico. Pustimo zdaj vse podrobnosti, pozdrav z iztegnjeno sabljo, ki ga je tekmovalki iz Mikolajiva namesto rokovanja odobril predsednik Mednarodne sabljaške zveze, Grk Emmanuel Katsiadakis, a nato obljubo prelomil, in 45-minutno trdovratnost Rusinje Ane Smirnove, ki je do objave diskvalifikacije tekmice obsedela na tekmovališču. Da se je po škandalu javil Mednarodni olimpijski komite, ta je športne zveze pozval, naj pokažejo več občutka pri tekmovanjih med ukrajinskimi in ruskimi športniki in športnicami, ni presenečenje. Predsednik MOK je namreč Thomas Bach, nekdanji sabljač, ki je z ekipo Zvezne republike Nemčije v floretu na olimpijskih igrah v Montrealu leta 1976 osvojil zlato odličje.

Zaradi sovjetske invazije na Madžarsko so OI leta 1956 bojkotirale Nizozemska, Španija in Švica.

S svetovnih prvenstev ima ekipno zlato, srebro in bron. Dvaintridesetletna Olha Harlan ima s sabljo (skupaj posamično in ekipno) zlato, srebrno in dve bronasti odličji z OI, s SP kar šest zlatih, sedem srebrnih in dve bronasti, tudi z EP je zbirka impresivna (8, 7, 6). Dvakrat je zmagala na evropskih igrah, na nedavnih na Poljskem v posamični konkurenci, z univerzijad ima dve zlati kolajni in bron. Zato je vedenje mednarodne zveze za sabljanje še tolikanj bolj sramotno, Harlanova ima moralno in športno držo. Tudi Mednarodni olimpijski komite bo moral enkrat potegniti črto pod olimpijskimi igrami naslednjega leta v Parizu. Odgovora sta le dva, da ali ne.

FOTO: Benoit Tessier Reuters

Če MOK v francoski prestolnici ruskim in beloruskim športnikom in športnicam dovoli nastopanje, bo to pomenilo bojkot Ukrajine, Poljske, Latvije, Litve in Danske, verjetno še koga, če ne dovoli, bo ... Volk sit in koza cela? Iskreno ne v moralnem, ne v športnem in niti ne v finančnem pomenu. Zaradi sovjetske invazije na Madžarsko so OI leta 1956 v Melbournu bojkotirale Nizozemska, Španija in Švica. Torej ...