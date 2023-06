Komentar Marka Uršiča: Risi brez ugriza

Risi oziroma slovenska hokejska reprezentanca se ponovno niso obdržali v elitnem razredu najhitrejšega moštvenega športa na svetu. Še posebno boli dejstvo, da na svetovnem prvenstvu v Latviji v skupini B ni osvojila točke, to pa je v skupini A s tremi točkami uspelo Madžarski, ki si je v preteklem letu s Slovenijo priigrala napredovanje na najvišjo raven tekmovanja. Vendar prav tako takoj izpadla.

Madžarski hokejisti so bili na pripravljalnih tekmah pred mundialom videti zelo ubogo, doma so gladko brez doseženega zadetka izgubili z dvema razredoma na ravni SP slabšimi Japonci, v gosteh s Poljsko, Veliko Britanijo ... Resda, da udarno jedro risov igra v tujih državnih prvenstvih, a ponoven izpad Slovenije je tudi odraz stanja v slovenskem klubskem hokeju.

SŽ Olimpija je imela katastrofalno sezono v regionalnem tekmovanju, SIJ Acroni Jesenice so v alpski ligi prišle do svojega, a klubski hokej je v Sloveniji po številu sredin občutno podhranjen. Denimo v poljski elitni ligi na ravni državnega prvenstva igra devet klubov, kar v Sloveniji ne more biti primer. Poljska reprezentanca je v zadnjih dveh letih v okviru SP napredovala za dva razreda in bo naslednje leto po 22 letih spet nastopala med elito. A hokej je bil na Poljskem vedno prisoten, legendarna je zmaga poljskih hokejistov na SP v Katovicah leta 1976 proti Sovjetski zvezi. A takrat je to športno igro obsežno financirala država, hud padec v zadnjih dvajsetih letih pa je posledica premajhnih finančnih vlaganj.

FOTO: Uroš Hočevar

Poljska državna liga je zdaj kakovostna s številnimi tujci iz Češke, Slovaške, Latvije, Finske, Švedske, tudi z Ukrajinci, Belorusi, Kanadčani, Slovenci, po en Francoz, Litovec, Estonec, Madžar in Japonec igrajo v klubih, vlaga se več denarja. Slednje pa je težava slovenskega hokeja, za malo denarja malo muzike. Olimpija se pri tujih okrepitvah ozira predvsem v severnoameriški kader, že Jeseničani pa so letos pokazali, da en baltski dragulj iz Latvije lahko pomeni veliko. Da ne omenjamo skandinavskega pridiha. Bomo videli, kako bo prihodnjo sezono v alpski ligi kot novinec opravilo Celje.