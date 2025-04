Komentar Marka Uršiča: Prvi Pogi, drugi ubogi

Kolesarski nasprotniki Tadeja Pogačarja vedo, kaj bo slovenski as storil na dirkah, pa na to nimajo odgovora. Prav smešno je že videti, kako se mladenič s Klanca pri Komendi dobrih 40, 35 kilometrov pred ciljem klasičnih enodnevnih preizkušenj preprosto odpelje tekmecem, elita iz množičnejših kolesarskih velesil, seveda tudi glede na to, koliko prebivalcev ter zato tekmovalnih in rekreativnih biciklistov ima posamezna država, pa pri tem ne more storiti ničesar.

Dolgi napad na Amstelovi zlati dirki sicer ni uspel, Pogi je v ciljnem sprintu prikolesaril do drugega mesta, klančevska napada in pobega na Valonski puščici in dirki Liege–Bastogne–Liege pa, ob tej gostoti spomladanskega dirkaškega koledarja v letu 2025, kot ga je imel Pogačar, pričajo, da je med njim in tekmeci celo več en kakovosten razred razlike. V kolesarski zgodovini so bili veliki šampioni, a ne pomnimo, da bi kdo na prav vsaki enodnevni dirki, na kateri nastopi, kolesaril tako napadalno in skoraj vsakič karavani skušal pobegniti več deset kilometrov pred ciljno črto.

Pogi poudarja, da so mu enodnevne dirke bolj všeč kot največje etapne.

Tadeja Pogačarja sprašujejo, ali se zaveda, da na novo piše kolesarsko zgodovino, on pa le preprosto odgovarja, da tu ni zato, da piše knjige, le obožuje kolesarjenje in se lahko ima za srečnega, izbranega, da je tako dober v tem, kar počne. Poskuša se zabavati in nič več. Pogi bo julija lovil svojo četrto zmago na tritedenski dirki Tour de France, a denimo poudarja, da so mu enodnevne kolesarske klasike bolj všeč kot največje etapne preizkušnje. Če bi moral izbirati med tritedenskim trpljenjem ali le enim dnevom tekmovanja, bi izbral enodnevne dirke, pravi. A dodaja, da ne bo lagal, tekmovati na klasiki je težko. Imel je svoje vzpone in padce, na srečo pa so letos imeli v Belgiji tudi srečo z vremenom.

Spomladanski del sezone je za Pogija končan, dodal je, da si bo zdaj vzel nekaj časa zase, tudi kar zadeva zasebno življenje. Za nekaj časa bo pozabil na kolesarstvo, nato se bo pripravljal na poletni del sezone. Ker bo na Touru kolesaril tudi dvakratni zmagovalec francoske pentlje (2022, 2023) Jonas Vingegaard, bo letošnji krog po Franciji zagotovo nov veliki kolesarski spektakel.