Komentar Marka Uršiča: Peking žlahtna potrditev

Kakor je bilo pričakovati, so slovenski zimski športniki in športnice že za začetek tekmovalne sezone 2021/22 pokazali in dokazali, da bo zima z vrhuncem, februarskimi olimpijskimi igrami v Pekingu, bogata z uspehi. Verjetnostni matematični izračun na podlagi slednjega dejstva priča, da bo Slovenija na Kitajskem zanesljivo obogatila svojo zbirko odličij na zimskih olimpijadah. Objektivno bi se Slovenija iz Pekinga morala vrniti z bogatejšim izkupičkom kot v Pjongčangu. Če pogledamo najbolj primerljivo, zadnjo leta 2018 v Pjongčangu, so slovenski športniki tam osvojili srebrno, biatlonec Jak...