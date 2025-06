Komentar Marka Uršiča: Olympiakos

Z Grki ni šale. Če so stari Grki izumili civilizacijo, potem to pomeni, da ne bodo »dopustili«, da vsi današnji oziroma sodobni politiki s svojim vodenjem, ki si zasluži le status »pacienta« s predpisanimi tabletami, zrušijo grške civilizacijske norme. Stari (antični) Grki so izumili in razvili filozofijo, znanost, matematiko, arhitekturo, inženiring, medicino, astronomijo, biologijo, umetnost, politiko (demokracijo), gospodarstvo ... izumili so vodni mlin, budilko, centralno ogrevanje, žerjav in Arhimedov vijak.

Stari Grki so v športnem pomenu izumili olimpijske igre, prirejali so jih vsaka štiri leta, med samimi igrami je bilo uzakonjeno olimpijsko premirje. Sodobni politični »pacienti« torej res potrebujejo tablete, da jim te zmanjšajo glad po vojnah in kolonializmu, saj med sodobnimi olimpijskimi igrami ni premirja. Treba je gospodarsko opleniti in uničiti sovražnika, ko so olimpijade, pa tako ali tako pozornost globalnega ljudstva pade v miselni kalup zasvojenosti z nacionalnimi dosežki na športnem »prazniku« štiriletja.

Rivalstvo med kluboma je po nekulturi hujše kot med Atenami in Šparto.

Drugače misleče je treba »odstraniti«, tu se »pretirava«, dejstvo je, da denimo rivalstvo med grškima športnima kluboma Panathinaikos in Olympiakos, tako v nogometu, košarki, odbojki, ni v duhu antične Grčije. V nedeljo se je končal finale grškega košarkarskega prvenstva, pirejski Olympiakos je bil v seriji na tri zmage s 3:1 boljši od atenskega Panathinaikosa.

Petnajstič je postal grški prvak, trifylli (deteljica) iz grškega glavnega mesta ima rekordnih 40 naslovov. V finalnih tekmah so bili pretepi, incidenti z navijači, niz tekem je bil pri izidu 1:1 celo ustavljen za dva dni zaradi totalne vojne med lastniki obeh klubov. Na drugi tekmi je ob vseh drugih incidentih lastniku Panathinaikosa Dimitrisu Giannakopoulosu tako zavrela kri, da je Pirejcem vulgarno grozil, da bo pred očmi enega od lastnikov Olympiakosa Giorgosa Angelopoulosa, drugi je njegov brat Panagiotis Angelopoulos, posilil njegovo hčerko.

To rivalstvo je po »nekulturi« še hujše kot tisto med Atenami in Šparto. To sta bili v stari Grčiji močni mestni državi, zagrizena tekmeca, pogosto v vojni ter z različnima pristopoma k življenju, delu in vladanju.