Komentar Marka Uršiča: Nepravo sporočilo Iličića

Da bi Iličić opravljivcem zaprl usta, je na družabnem omrežju objavil fotografijo z ženo.

Primer neigranja slovenskega nogometnega legionarjaza Atalanto po ponovnem zagonu italijanskega prvenstva, to je bilo ustavljeno zaradi koronakrize, je spodbudil mnoge dvome. V zadnjih dneh so se tudi italijanski novinarji bolj osebno razpisali o zadevi, saj je Kranjčan najvidnejši igralec tretjeuvrščenega moštva serie A in četrtfinalista lige prvakov. Omenjali so težave z ženo, pri komentarjih bralcev pod objavljenimi članki na spletnih straneh so bile tudi mnogo bolj neposredne omembe. Atalanta je slovenskemu reprezentantu za nekaj dni dovolila oditi domov v Kranj, da depresijo prežene v družinskem krogu, se pravi ženinem in v družbi hčerkic.Da bi Josip Iličić vsem opravljivcem zaprl usta, pa je pred dnevi na družabnem omrežju objavil fotografijo skupaj z ženo. No, ta je v ospredju, ne vidi se niti celotnega njenega obraza, nogometaš pa sedi v ozadju in z roko zakriva usta. Kakor da skriva nasmeh, zato pa se odkrito smejijo njegove oči. Žena ima pred seboj tudi skodelico za čaj, na kateri piše Rožnik, fotografija je torej nastala v ljubljanski gostilni na Cankarjevem vrhu. Očitno se stvari v zapletenem Kranjčanovem osebnem položaju rešujejo, je pa tudi res, da Jojo nogometnim klubom na Apeninskem polotoku ni poslal pravega sporočila. Zaradi odličnih iger vse do ustavitve dejavnosti v serie A in v ligi prvakov je bil tudi morebitna tarča za prestop v kakšen drug klub.Njegov izostanek v zaključku italijanske ligaške sezone in seveda tudi ta za četrtfinalni obračun v ligi prvakov 12. avgusta proti Paris Saint-Germainu v Lizboni pa ni znamenje, da bi strese in zaplete svojega nogometnega poklica in še česa poleg znal uravnavati na profesionalen način. V povprečnem malomeščanskem življenju je že tako, da šefov ne zanima, ali je njihove podrejene prevarala žena ali da se ločujejo. Kapitalistična logika je že takšna, da tepta življenja, za dobiček bogataške manjšine naj padajo tudi trupla, pa če je to posameznik osebno, njegova žena, ljubica, priležnica, prijateljica ali pa tudi družinski člani.