Komentar Marka Uršiča: Ne samo za nogometni ponos

Na dresu je zemljevid Ukrajine, ki vključuje Rusiji priključene Krim in regiji Donjeck in Lugansk.

FOTO: Sputnik Via Reuters

V nogometni ligi prvakov zmaguje kapital, nacionalna identiteta je del igre milijonov evrov, ki jih tako ali tako vrtijo Američani, Rusi, poslovneži iz Azije ali iz arabskega sveta. Na bližnjem euru pa se bo igralo za nacionalni ponos, ne le nogometni, kako motivirani znajo biti denimo Hrvati, je že zgodovinska zgodba. Ukrajina je predstavila dres, v katerem bodo izbranci selektorjaigrali na evropskem prvenstvu, in takoj se je pritožila uradna Rusija oziroma Kremelj.Na dresu je namreč obris zemljevida Ukrajine, ki vključuje Rusiji priključene polotok Krim in vzhodni regiji Donjeck in Lugansk, ki sta v rokah ruskih separatistov ali upornikov, kakor pač želite. Na hrbtni strani dresa sta napisa: Slava Ukrajini! in Slava junakom! Zemeljska deljenost ali necelovitost Ukrajine, spet kakor gledate na stvar, izhaja iz leta 2014 in ukrajinske vstaje proti kremeljsko podprtemu vodji Viktorju Janukoviču. Slava Ukrajini! in Slava junakom! sta bili gesli med protesti, povezani sta tudi z desetletji boja za neodvisnost Ukrajine. Uradna Moskva pa ta dva vzklika povezuje tudi z obdobjem druge svetovne vojne, ko so se ukrajinski nacionalisti bojevali proti Rdeči armadi in sodelovali z nacisti.Pa niso le ukrajinsko-ruski odnosi tisti vroči, marsikdo se bo popolnoma začudil, če zapišemo, da je denimo reprezentančni nogometni dvoboj med Ukrajino in Poljsko tekma visokega tveganja. Namreč v letu 1918 je bila zaradi mesta Lvov tudi poljsko-ukrajinska vojna. Po četrtfinalni zmagi Hrvaške nad Rusi na svetovnem prvenstvu leta 2018 prav v Rusiji je branilecto proslavil z vzklikom: »Slava Ukrajini!« izrekel pa tudi: »Beograd gori!« Beograd je bil lokal v Kijevu, v katerem se je zabaval, ko je še igral za kijevski Dinamo.Ukrajinska nogometna zveza se mu je takrat javno zahvalila: »Slogan Slava Ukrajini je pozdrav, spomin na mrtve, patriotski simbol neodvisnosti, svobode ukrajinskega ljudstva, a tudi slogan, ki ga ukrajinski navijači pogosto uporabljajo za spodbujanje svoje ekipe med tekmo. Ne gre za žaljivo vsebino.«