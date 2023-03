Komentar Marka Uršiča: NBA KFC s Curryjem

To se je včasih dalo videti na televiziji, tudi slovenski. Namreč tradicionalni vsakoletni dvoboj veslaških osmercev britanskih univerz Cambridge in Oxford. Letos je bila že njihova 168. regata na Temzi, zmagal je Cambridge, ta ima zdaj 86 zmag, oxfordski univerzitetni veslači 81, leta 1877 se je regata končala neodločeno. Ta veslaški dvoboj je pozitivna plat britanskega športnega tradicionalizma oziroma konservativizma.

V veslanju na sončni strani Alp ni denarja, kdo bo garal in se mučil za tistih nekaj evrov.

Nekateri športi na Otoku nikoli ne bodo izumrli: nogomet, kriket, ragbi, pikado, netball, konjske dirke in tiste hrtov ... Vsi so že tudi več ali manj velika industrija, kjer se obrača ogromno denarja, zatorej se morata šov in posel nadaljevati za dobrobit manjšine v otoškem športnem biznisu. Ker pa ob vseh športnih dogodkih gledalec, tudi gostilniški, spije še nekaj pintskih kozarcev piva, potem je združeno koristno s prijetnim.

Na Bledu pa vrček točenega piva sploh ne bi stekel po grlu, tako slab športni občutek je ob znamenitem jezeru. Namreč primerjajte samo vrhunsko kakovost slovenskega veslanja, slavna imena in uspehe, ki so jih nekoč imeli tekmovalci blejskega kluba, z današnjim stanjem. Nekoč je bil nad Bledom dan, danes je po veslaški plati noč in nikoli se ne zdani. A eden od razlogov za potop oziroma brodolom blejskega veslaškega športa je popolnoma na dlani. V veslanju na sončni strani Alp ni denarja, kdo bo garal in se mučil za tistih nekaj evrov.

FOTO: Arhiv Brajnikovega Memoriala

Danes v Sloveniji in na svetu uspevajo le komercialne športne različice v slogu ponudbe in zaužitja hitre prehrane. Pustimo zdaj nogomet ob strani, to je stvar izven kategorije, a košarka v ligi NBA je danes povsem »fastfoodovska.« Klubski imperiji Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls in njihovi izvenserijski košarkarji se niso ustvarili na način, da si odšel v poslovalnico hitre prehrane Kentucky Fried Chicken in naročil ocvrtega piščanca s (Stephenom) Curryjem. Opravičujemo se igralcu Golden Stata, a danes je fast food NBA to, da neki zvezdnik pride v »poslovalnico« (na igrišče) in individualno »poje« tekmo. Publika v ZDA pa je tako ali tako »stripovska«.