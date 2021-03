Komentar Marka Uršiča: Nacionalistični šport

Če politiki ob razpadanju EU igrajo na nacionalizem, morajo v to, denimo v šport, vlagati denar.

V zadnjem času je bilo veliko debate o vlogi, pomenski, moralni in statusni, športa v slovenski družbi in državi. Tudi nacionalno razpoznavni v identifikacijskem pomenu besede, ko se gre denimo formalno v integracijo evropskega delovanja, praktično pa je to videti povsem drugače.Že nacionalistično, saj ima vsaka država na stari celini svojo lastno izraznost, zgodovino in tradicijo, tudi športno. V slovenski podobi vrhunskega športa se ne sme iti preveč v širino, da dobimo izrazno podobo, ki se najbolj kaže v zimskih športih.To, da bi morala biti Slovenija tudi nogometno močna, v reprezentančnem pomenu besede, je predvsem želja zaradi pomenskega in komercialnega stanja športnih panog na zemeljski obli. Pri košarki sta tradicija in vrhunska kakovost nekdanje skupne države močno vplivali tudi na dogajanje na sončni strani Alp, pri rokometu pa je kalup to, da je to šport, ustvarjen za manjša mesta. Rokometni Paris Saint-Germain je seveda umetna tvorba, madridski Atletico v rokometu je šel po gobe, Füchse iz Berlina mora obstajati že zaradi močne hanseatske rokometne vloge v Nemčiji, cela kopica Slovencev pa igra v Veszpremu in Szegedu, ki pa nista glavno madžarsko mesto Budimpešta.Veliki športni posli torej v velika evropska mesta, nogomet, ki obrača ogromno denarja, drugo se tržno uravnava po potrebi velemest in priljubljenosti športne panoge v določeni državi. Skratka, slovenski skakalci, skakalke, alpinci v smučanju in deskanju ... so razpoznavna prvina športnega življenja tukaj, tako kot so tudi zaradi podnebnih značilnosti zimski športniki na Norveškem, Švedskem in Finskem.Na Nizozemskem ga ni čez hitrostno drsanje, kar pa zaradi naravne prvine pozimi poledenelih rek in jezer seveda ne preseneča. Naravni športni talenti so povsod, gre prvinsko za vzpostavitev sistema in financiranje, ki z uspehi dvigujeta nacionalno zavest in ki ob tekmovalnem soočanju različnih dežel stremita tudi v uspešnost v nacionalističnem pomenu. Torej, če želijo politiki ob razpadanju Evropske unije igrati na nacionalizem, morajo v to, denimo v šport, vlagati tudi denar.