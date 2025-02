Komentar Marka Uršiča: Luka Laker

Slovenci so dallaško košarico Luki Dončiću in njegovo napotitev v Los Angeles vzeli preveč čustveno. Igralna statistika je svojevrstna matematika, globlja vsebina pa je stvar osebne interpretacije. Tudi današnjega svetovnega režima, totalitarnega režima kapitala. Če je ta ocenil, da je v sklopu iskanja večjega klubskega dobička slovenski posameznik iz košarkarskega poslovnega sveta tvegana naložba, je treba rešiti kapital oziroma dobiček, ne omenjenega individualca. Teksaški posel je eno, v umetniškem Los Angelesu pa imajo nadgradnjo.

Spomnim se, ko sem tekme lige NBA pred daljnimi desetletji gledal na TV Koper z odličnimi komentarji Dana Petersona. Priljubili so se mi Los Angeles Lakers, ker so premogli mojstra Magica Johnsona, ta bi bil tudi danes v globalnem totalitarnem režimu kapitala renesančni razsvetljenec. Ker pa tudi kapital mora »živeti«, bi ravno magični Johnson bil vzvod za plemenitenje denarne mase.

Danes so zvezdniki ekip v ligi NBA en svet, soigralci so pomožna delovna sila. Saj so jezerniki v osemdesetih letih preteklega stoletja imeli zvezdnika Magica in Kareema Abdul-Jabbarja, a tudi njuni ekipni soigralci James Worthy, Byron Scott, Michael Cooper, A. C. Green, Kurt Rambis ... so med igro dobili žogo in dodali svoje znanje v šampionski mozaik. Košarka ni, nikoli ni bila in nikoli ne bo šport, v katerem odloča izključno en posameznik in ki ima »zakonsko« pravico, da med igro le on poseduje žogo in meče na koš.

Tako kot z Los Angeles Lakers je bilo nekoč enako z Boston Celtics in Chicago Bulls. Tudi Michael Jordan je okoli sebe potreboval Scottieja Pippna, Dennisa Rodmana, Tonija Kukoča, Steva Kerra, Luca Longleyja ... Tako je bilo tudi s šampionskimi Detroit Pistons: Isiah Thomas, Joe Dumars, John Salley, Bill Laimbeer ...

Skupnost moštva je močnejša kot posameznik, a današnja nadvlada kapitala nima posluha za takšno »demokracijo« in izpostavlja enega prevladujočega posameznika. Košarkarski »cirkus« je popoln, televizijska gledanost pa je takšna, kakršna je. Kapital prevladuje, odraz je tudi to, da so poimenske košarkarske akcije in tudi že globalni novinarski besednjak zelo poamerikanizirane v angleškem jeziku.