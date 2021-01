Komentar Marka Uršiča: Ljubezen v samoizolaciji

S stališča psihoanalize je razumljivo, da stres, ki se pojavlja v samoizolaciji, blaži telesni stik.

Kaj naj človek počne v samoizolaciji ali karanteni, takšni ali drugačni, kot zaščitnem dejanju, odloku ali socialnem razmiku od družbe? Vsak ima svoj način preživljanja večernega časa med štirimi stenami, so pa sociologi in psihologi denimo namignili, da je samoizolacija tudi čas, ko naj se zaradi omejitev ljubezenski pari, ki ne živijo skupaj, odločijo za življenje pod isto streho.V športnem pomenu pa je zdajšnja zdravstvena kriza tudi čas, ko tekmovanja odpadajo ali so izvedena po sezonsko skrčenem programu, zato se športnice v tem, ohlapno napišimo tako, prehodnem času do normalizacije, kakršna pač že bo, odločajo za materinstvo. Plavalna junakinja z olimpijskih iger v Pekingu leta 2008, osvojila je srebrno odličje na 200 m prosto,pričakuje naraščaj, enako, dolgoletna najboljša slovenska tekmovalka v deskanju na snegu. Tudi judoistka, leta 2019 na evropskih igrah v Minsku zlata in hkrati tudi evropska prvakinja v kategoriji do 78 kilogramov, je v veselem pričakovanju. Seveda pride tudi čas, ko bodo športnice razmišljale o družini.V zdajšnjem položaju, ko šport zaradi pandemije skoraj dobesedno živi od danes na jutri, pa niti ne veš, kaj ti bo ta jutri prinesel, in ko so tudi OI v Tokiu preložili za eno leto, pa je omenjeno dogajanje psihološko trdno obrazložljivo. Najprej se namreč obrnemo vase ter iz osebnega izziva in skrbi za jutri postorimo tudi nekaj za prihodnost. Nekateri, denimo nogometaši v tujini, ker imajo veliko pod denarnim palcem, so zid samoizolacije prebili z norimi zabavami, njihov življenjski slog jim že do odvisnosti narekuje druženje, kjer alkohol teče v potokih, mična dekleta pa v družbi žogobrcarjev iščejo osebno napredovanje na družbeni lestvici in finančno oskrbo, namreč, da bo njen izbranec poskrbel za uresničitev njihovega življenja na veliki nogi.Pa tudi s stališča psihoanalize je povsem razumljivo, da stres, ki se pojavlja v samoizolaciji, blaži telesni stik. Tudi Beatli so peli: All you need is love. In res, vse, kar je potrebno, je ljubezen. Tudi v karanteni.