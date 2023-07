Komentar Marka Uršiča: Komu zvoni

Kakšen nateg! Tako kot ob uvedbi evra v »pošteni« Sloveniji so tudi na Hrvaškem menjalni tečaj iz rajnke kune v evrsko valuto izračunali po svoje in cenam dodali še »turistično takso«. Takole bomo zapisali, po gverilsko: za dvig cen in stroškov v vsakdanjem življenju, seveda to velja tudi za Slovenijo, ni kriva Ukrajina (vojna), temveč ljudje, ki se pustijo vleči za nos s strani požrešnih kapitalistov in se ne uprejo.

»Udobno« je živeti malomeščansko življenje, imeti službico, kjer ti po glavi tolčejo kapitalistična »vročina« in »neurja«, popoldne bomo na teveju pogledali Pogačarja, zvečer slovenske fuzbalerje, ponoči Dončića, družine pa na počitnice ne bomo peljali na drago Hrvaško, temveč bomo udejanjili navijaški turizem. Stereotipni možganski kalupi se omejijo na žretje, pitje in dretje, že Grčija, zibelka zahodne civilizacije, je v takšnem dojemanju omejena le na sonce, morje in plaže. Tudi ogenj ob zdajšnjih požarih pa ne more uničiti intelektualnega duha antične Grčije. Seveda so na svetu same policijske države. Policija je povsod, povsod so tudi ruski vohuni. V Sloveniji, na Poljskem ...

V Šleziji so pred časom odkrili ruskega vohuna, ki je bil v civilu hokejist kluba Zagłębie Sosnowiec, poljsko notranje ministrstvo oziroma cariniki so pred dnevi ruski teniški igralki Veri Zvonarevi na varšavskem letališču preprečili vstop na Poljsko, kjer bi morala igrati na turnirju v prestolnici. Zvonareva je na seznamu nezaželenih ljudi na Poljskem, seveda zaradi podpore ruskemu režimu. Ameriški pisatelj Ernest Hemingway bi ob tem le zapisal: Komu zvoni. Očitno tudi Zvonarevi. Okej, naj Mednarodni olimpijski komite na olimpijskih igrah v Parizu naslednjega leta dovoli nastop ruskim in beloruskim športnikom. Denimo, da se v sabljaškem tekmovanju OI pomerita Ukrajinec in Rus.

Tu ne bo šlo za športni boj, temveč za to, kdo bo komu na koncu prebodel srce. Olimpijsko geslo je: hitreje, višje, močneje. Dodajmo: pametneje, tega v današnjem svetu najbolj primanjkuje. Pa tudi poguma. Sodobna propaganda poneumljanja je namreč zelo močna.