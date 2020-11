Komentar Marka Uršiča: Junaki starega sveta

Junaki sveta športne romantike in po življenjskem slogu uporniške alternative so odšli.

V letošnjem slabem letu je bil pretekli teden, vsaj športno, še posebno žalosten. Že to, da je umrl, ima posebno težo, istega dne, 25. novembra, je preminil tudi legendarni francoski namiznoteniški igralec. Zame osebno je bil poleg, ob vseh švedskih, ruskih, nemških in madžarskih asih, najboljši in najbolj samosvoj namizni tenisač na stari celini. Že s trinajstimi leti je bil izbran v francosko reprezentančno vrsto, takšen nadarjen igralec je bil.V 26-letni karieri je bil 17-krat državni prvak v posamični konkurenci, skupaj kar 61-krat (še 10 naslovov v moških dvojicah, 11 v mešanih, 23 ekipno). Leta 1976 je, če omenimo le največje uspehe, postal evropski šampion v moški konkurenci. Leto kasneje je bil sicer igralsko levičar z rojakinjosvetovni prvak, pred Kitajci, v mešanih dvojicah. Bil je šaljivec in zabavljač, zje igral v šovih oziroma ekshibicijskih dvobojih, v katerih je prikazoval namiznoteniške trike. Oba sta do leta 2007 imela kar štiri tisoč predstav, enkrat sta igrala pred 15.000 gledalci. Jacques Secrétin je bil dejaven vse do smrti v 71. letu starosti, naslednje leto je želel igrati na veteranskem SP. Njemu z največ naslovi ob bok po francoski strani pridodajajo šeA Jacques Secrétin je zanesljivo največji. Če omenimo, da so od znamenitih športnikov letos med drugimi umrli že, nogometni trener, vratar, metalec kopja, telovadec, vaterpolistinpa še kup pomembnih mož bejzbola in ameriškega nogometa, potem je razvidno, da leta 2020 resnično ne bomo pomnili po dobrem.Tudi nekaj pomembnih glasbenikov, junakov naše mladosti, in še zdaj so bili, se je poslovilo od tega sveta. Neki svet in junaki starega časa so odšli, tisto pa je tudi bil čas, ko se je na svet gledalo športno romantično in po življenjskem slogu uporniško alternativno.