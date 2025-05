Komentar Marka Uršiča: Indija – Pakistan

Ne le ruska agresija nad Ukrajino, v zadnjih dneh je vse več pozornosti deležen tudi nov vojni konflikt med Indijo in Pakistanom. Potem, ko so leta 1947 britanski kolonizatorji »uradno« zapustili Indijo, se je ta glede na to, kje je bila versko hindujska oziroma muslimanska večina prebivalstva, razdelila na Indijo, Zahodni Pakistan in Vzhodni Pakistan. Slednji je pozneje razglasil neodvisnost kot država Bangladeš.

Med seljenjem narodov je bilo v nasilnih dejanjih ob življenje približno 750.000 ljudi. Tokrat (ne prvič) sta se azijski jedrski velesili udarili zaradi vedno spornega Kašmirja, nekaj manj kot polovico pretežno muslimanskega Kašmirja je namreč ozemeljsko vključenega v današnjo Indijo.

In kje je tukaj šport? Niradž Čopra, indijski atlet, olimpijski zmagovalec v metu kopja z olimpijskih iger v Tokiu leta 2020, srebrn lani na OI v Parizu, bil je že tudi svetovni prvak in podprvak, je zaradi vojne eksplozije preložil miting v južnoindijskem mestu Bengaluru, ta sicer nosi njegovo ime. No, zanimivo je, da je denimo lani olimpijski prvak v metu kopja postal Pakistanec Aršad Nadim. Je tudi srebrn s svetovnega prvenstva leta 2023 v Budimpešti, torej je v zadnjih letih ogorčen tekmec Indijca Čopre.

Indijec Čopra in Pakistanec Nadim sta ogorčena tekmeca v metu kopja.

V Indiji in Pakistanu je daleč najbolj priljubljen šport kriket, zaradi vojne pa so morali tudi prekiniti svoji ligaški tekmovanji v kriketni različici 20/20, v kateri v ekipah iz Indije in Pakistana nastopa cel kup svetovnih zvezdnikov te igre. »Verjamemo v združevalno moč športa. Toda v tem kritičnem trenutku je najpomembneje stati trdno ob strani naroda. Vsa naša hvaležnost in misli so na tej točki le z našimi oboroženimi silami, ki so v prvi vrsti našega naroda,« je na družbenih omrežjih sporočila Čoprova ekipa. Niradž je sicer že pretekli mesec sporočil, da po napadu islamistov v indijskem delu Kašmirja sploh ne pride v poštev, da bi na atletskem mitingu v Bengaluruju nastopil tudi Aršad Nadim iz Pakistana. Na Choprinem mitingu naj bi sicer metali tudi še nekateri drugi asi kopja: Anderson Peters s karibskega otočja Grenada, Kenijec Julius Yego, Thomas Röhler iz Nemčije in Curtis Thompson iz ZDA.