Komentar Marka Uršiča: Globalna globel

V Sloveniji bi lahko malce umirili konje. Vedejo se namreč kot mustangi. Ne bom se spomnil vseh večjih športnih prireditev, ki jih je Slovenija priredila v zadnjem času. Bilo je evropsko prvenstvo za nogometaše do 21 let, svetovno prvenstvo v hokeju divizije I-A, svetovno prvenstvo v odbojki, EP za rokometašice, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, pravkar se je končalo evropsko prvenstvo v veslanju, čaka nas žensko EP v košarki.

Kakor deluje slovensko športno menedžerstvo, sledi: Nasvidenje na naslednjem tekmovanju.

Finančni konstrukt, bi kar napisali, da je to monstrum (pošast), je ena stvar, prireditelji velikih tekmovanj pa pri prihodkih upajo tudi na čim večji delež pri prodaji vstopnic. Za boren gledalski obisk nordijskega mundiala v Planici se je že od trenutka, ko ga je dobila dolina pod Poncami, vedelo, da Slovencev ne zanimajo smučarski teki in nordijska kombinacija. Dejstvo, da so na SP v odbojki v Stožicah igrale tudi velesile, kot so Brazilija, Francija, Italija in Argentina, v največjo slovensko dvorano tudi ni privabilo pričakovane množice za to visoko raven tekmovalne kakovosti in konkurenčnosti.

FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi ženski eurobasket z ekipami, ki bodo v skupinskem delu v Ljubljani (Nemčija, Velika Britanija, Slovenija, Francija, Turčija, Slovaška, Madžarska, Srbija), ne obeta selitve slovenskega naroda v osrednji športni monument v prestolnici. Pustimo zdaj nacionalni delirij, a velikih tekmovanj se ne organizira s prvo mislijo, da se domači reprezentanci da odskočna deska za veliki rezultat. Srce že, a morajo delati tudi možgani. Pred dnevi pa je prišla okrožnica, da bo slovenska vlada namenila dodaten denar za letošnji Olimpijski festival evropske mladine (Ofem) v Mariboru, da se ne bi ponovila odpoved zimske univerzijade iz leta 2013. Hvala bogu, da se je nekdo spomnil na »pripetljaj« izpred desetih let, ki bi ga mnogi najraje pometli pod preprogo oziroma jim spomin ne bi segel tako daleč nazaj. Ve se, iz katerih denarnic bo šel denar za Ofem, kakor deluje slovenska logika in kapitalistično športno menedžerstvo, pa lahko zapišemo le naslednje: Nasvidenje na naslednjem tekmovanju! Četudi je to lahko (finančna) globalna globel.