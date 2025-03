Komentar Marka Uršiča: Domenacija

Brez Planice, takšne, kot je bila pretekli konec tedna, ne gre. Ker veliko beremo hrvaške športne spletne strani, smo internetno pokukali prek Sotle in prebrali marsikaj zanimivega o Planici. No, ena od udarnih točk je to, da družina Prevc, Domen in Nika, zdaj drži moški in ženski svetovni rekord v smučarskih skokih (poletih). Zgodovinsko, skoraj neponovljivo, edinstveno.

Kot nekoč hrvaški alpskosmučarski legendi Janica in Ivica Kostelić, a celo še malce bolje. Na spletu so se javili Dalmatinci, ki so si preteklotedenska tekmovanja v Planici ogledali v živo. Zapisali so: »Vsa čast sosedje, vidimo se tudi naslednje leto.« Nekdo je zapisal: »To so raritete, to mora biti na programu HRT (Hrvaške radiotelevizije). Sram naj jih bo.« HRT namreč ni prenašala skokov iz Planice, nekateri so bili nad tem ogorčeni.

»Žalostno je, da HRT ne prenaša takšnih športnih dogodkov iz sosedstva, ne glede na to, da ni naših tekmovalcev.« »HRT je bolj pomembna sveta maša ob 10. uri. Obračam televizijske kanale, sveta maša na treh različnih televizijskih postajah. Prek.... življenje.« Odgovor je bil: »Na Hrvaškem živi tri milijone katolikov, ljubiteljev smučarskih skokov je 400.« Nato pa je nekdo navrgel: »Od teh treh milijonov katolikov sveto mašo na HRT ne gleda njih tristo. Tisti, ki jim maša nekaj pomeni, naj gredo v cerkev. To pomeni, da bi bili smučarski poleti spet bolj gledani.«

Šest let brez skokov nad 250 metri. Smučarski skoki se vračajo domov.

No, dodajamo sami, danes je vse religija: katoliška, nogometna, tista smučarsko-skakalna ... Poljaki so se konec tedna bolj ubadali z vestjo, da bo poljska reprezentanca v smučarskih skokih v novi sezoni imela novega glavnega trenerja. Seveda pa niti oni niso ostali hladni ob novem svetovnem rekordu Domna Prevca. Na družbenem omrežju Eurosporta Polska so zapisali: »254,5 metra! Domenacja!« Gre za kombinacijo poljske besede za dominacijo (prevlada, premoč), ta je dominacja, in imena Domen.

Drugi poljski novinar je bil zelo neposreden: »Šest let brez skokov nad 250 metri. Spuščanje naletnih mest, kretenizem, konservativnost. KONEC. Domen Prevc je najboljši. SVETOVNI REKORD!!!!!!!!!!!! Smučarski skoki se vračajo domov.« Slednje je seveda prispodoba angleškega Nogomet se vrača domov.