Komentar Marka Uršiča: Celje

Za Celje se je vedno vedelo in se ve, da je športno mesto oziroma mesto vrhunskih športnikov. Ko smo bili pred leti v Celju, smo v knjigarni tudi kupili monografijo 125 let športa v Celju. V njej je obilica zanimivih podatkov. No, nogometaši Celja so z uvrstitvijo v četrtfinale evropske konferenčne lige spisali novo uspešno poglavje v celjski zgodovini.

Za vrhunski šport je dobrodošel vsak cekin, če so za celjsko nogometno pravljico poskrbeli tuji vlagatelji, potem denarja ne bomo metali skozi okno. Seveda so tu tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško, dolgoletni državni prvaki, kaj prvaki, ponos in legende slovenskega in evropskega klubskega rokometa. Ne pozabimo, Celje Pivovarna Laško je leta 2004 osvojila ligo prvakov in postala starocelinski klubski prvak. V savinjski metropoli so še zelo uspešne košarkarice Cinkarne Celje, zelo pozitivno je, da so se na širši regionalni hokejski zemljevid z nastopanjem v alpski ligi vrnili pri RST Pellet Celje.

Nekoč so za celjski hokejski klub igrali tudi takšni asi, kot so Tomaž Vnuk, rojeni Celjani Nace Filipovič, Rok Rojšek in Ivo Ratej, Albin Felc, Bojan Zajc ... Vse raznolike športne panoge (in odlične posameznike), s katerimi se vrhunsko ubadajo v Celju, bo zahtevno našteti, brez zamere, verjetno bomo koga izpustili.

V atletiki je imelo in ima Celje oziroma AD Kladivar cel kup vrhunskih podanikov in podanic kraljice športov (Nataša Urbančič, Stanko Lorger, Draga Stamejčič, Marijana Lubej, Gregor Cankar, Jolanda Čeplak, Rok Kopitar, Tina Šutej, Miro Kocuvan starejši in mlajši ...). Niti slučajno ne moremo mimo juda, iz celjskega kluba Z'dežele Sankaku so same z odličji ovenčane olimpijske junakinje Urška Žolnir, Tina Trstenjak, Lucija Polavder in Anamari Velenšek, klesal pa jih je legendarni trener Marjan Fabjan.

Kar trije žlahtni slovenski deskarji na snegu prihajajo iz Celja: Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik. V Celju so še odlični in so bili v športnem plezanju, kajaku in kanuju na divjih vodah, umetnostnem drsanju, kegljanju, plavanju (Gregor Jurak), dviganju uteži ... Pri Drsalnem klubu Celje imajo celo sekcijo za hitrostno drsanje na kratke proge, kar je v Sloveniji prava redkost.