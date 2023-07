Komentar Marka Uršiča: Azzurri so odbojkarski papeži

Slovenski odbojkarji so se že uvrstili na zaključni turnir najboljše osmerice v letošnji ligi narodov, finalno dejanje bo od 19. do 23. julija na Poljskem. Torej so že v Gdansku, a še niso videli (poljskega) papeža. Pustimo zdaj tisti rek, da je nekdo bil v Rimu, a ni videl papeža. Odbojkarski papeži pa so Italijani, proti Slovencem so v predzadnji tekmi rednega dela lige narodov z gladko zmago s 3:0 potrdili, zakaj so evropski in svetovni prvaki.

Azzurri so poleg svoje vrhunske kakovosti vedno neugoden tekmec za Slovence. Dvakrat so jim v finalnem dvoboju preprečili osvojitev naslova evropskega prvaka in jih potisnili na srebrno stopničko, tudi na lanskem svetovnem prvenstvu v Katovicah so bili v polfinalu prepričljivo boljši od varovancev selektorja Gheorgheja Cretuja. V redu, ve se, kaj sta za slovensko izbrano vrsto najpomembnejši letošnji tekmovanji, to sta evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre.

Za slovenske odbojkarje, ki so večinoma na koncu reprezentančne kariere, je udeležba na olimpijadi v Parizu cilj, ki ga vidijo na rezultatskem obzorju. Trikratni starocelinski podprvaki bodo vse moči usmerili v nakano igranja v francoski prestolnici, nato pa je že povsem jasno, da slovensko ekipo čaka občutna pomladitev.

Udarni odbojkarji italijanske izbrane vrste so po letnicah rojstva denimo še pred svojim igralnim vrhom na športni poti: Simone Giannelli (1996), Alessandro Michieletto (2001), Daniele Lavia (1999), Yuri Romano (1997), Gianluca Galassi (1997), Roberto Russo (1997). V slovenski reprezentanci so nekatere letnice rojstva igralcev naslednje: Alen Pajenk (1986), Tine Urnaut (1988), Gregor Ropret (1989), Dejan Vinčić (1986), tudi Jani Kovačič (1992) in Klemen Čebulj (1992) sta starejša od vsega zvezdniškega jedra azzurrov.

Za možnosti, da Slovenija na EP naposled osvoji zlato odličje, to lahko nekaj pove, tudi v reprezentančni vrsti priznavajo, da so Italijani (trenutno) boljši od njih in da jih je treba vzeti za vzgled. Izjemno pomemben adut slovenske izbrane vrste pa je zagotovo selektor Gheorghe Cretu, je vrhunski odbojkarski strokovnjak, ki bo iz prekaljenih fantov izvlekel še zadnje atome moči.

Lani na SP je energija Slovencev, tudi zaradi tega, ker niso igrali v domačih Stožicah, padla v polfinalu in tekmi za 3. mesto, Creţu pa je ekipo prevzel šele 18 dni pred tekmovanjem. Letos je drugače, torej ...