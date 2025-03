Komentar Marka Uršiča: ACH Volley

ACH Volley je v letošnjesezonski odbojkarski ligi prvakov v skupini A vpisal le eno zmago, v gosteh je ugnal belgijski Greenyard Maaseik. Če vemo, da so oranžni zmaji v sezoni 2009/10 igrali na zaključnem turnirju elitnega starocelinskega tekmovanja v poljskem Łódźu in za prvakom Trentinom, podprvakom Dinamom Moskva ter ekipo PGE Skra Bełchatów zasedli četrto mesto, s poljsko vrsto so izgubili mali finale, potem je razvidno, da so ambicije ljubljanskega kluba v Evropi mnogo višje.

V sezoni 2009/10 je za ACH Volley igral tudi slovenski reprezentant Alen Pajenk. Dvajsetkratni slovenski šampion je denimo v sezoni 2006/07 zmagal v pokalu Top Teams Cup, zdaj znanem kot pokal CEV. V tujini in Sloveniji so se razpisali, da se bo ACH Volley za naslednjo sezono bistveno okrepil in skušal ponovno udariti v ligi prvakov.

Novi (stari) člani zasedbe naj bi postali kapetan slovenske izbrane vrste, 36-letni Tine Urnaut (zdaj Wolfdogs Nagoya), 38-letni Alen Pajenk (Olympiakos), 36-letni Gregor Ropret (Asseco Resovia Rzeszów) in 29-letni Tonček Štern (Ziraat Bankasi). Izkušenj torej ne bo manjkalo, seveda niti kakovosti. Zanimivo je to, da je srednji bloker Pajenk v pogovoru za spletno stran elitnega poljskega tekmovanja plus lige, torej plusliga.pl, že priznal, da se seli v Ljubljano in dvorano Tivoli.

Alen Pajenk je priznal, da se vrača v ACH Volley za naslednji dve sezoni.

Poljski novinar je pogovor opravil, ko je Pajenkov Olympiakos iz Pireja v sredo v povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov gostoval pri klubu Jastrzębski Węgiel iz mesta Jastrzębie-Zdrój. Vprašanje je bilo: Ostajate v Pireju še eno sezono ali je čas za spremembo klubskih barv? Špekulira se, da naj bi se stara odbojkarska ekipa, vključno s Tinetom Urnautom, vrnila v ACH Volley v Ljubljano?

Odgovor Alena Pajenka pa je bil: »Da, vračam se v klub iz Ljubljane, v domovino, in to za naslednji dve sezoni. Bomo videli, kaj bo iz tega, a tam se gradi dobra ekipa. Klub želi ponovno odmevno nastopiti v ligi prvakov in se vrniti na raven, na kateri je (in smo) nekoč že bil(i).«

Torej govorice in pisanje nekaterih držijo, oranžni zmaji bodo pač razvidno povečali klubski proračun in primerno v ekipo dodali vrhunske odbojkarje. Imajo pa tudi nekaj zelo nadarjenih mladcev.